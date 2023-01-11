疫後會展發展 北市全力爭取國際展會舉辦

臺北市市長蔣萬安1/11日出席中華民國展覽暨會議商業同業公會主辦之「2023台灣會展之夜」，針對疫後的會展發展表示，隨著Covid-19本土疫情爆發，會展業遭受近30年來最大的衝擊，國內外展覽被迫延期，甚至取消，周邊產業也連帶受到影響。然而，臺北具有完善的基礎建設、便捷的大眾運輸系統及豐富的觀光資源，更在亞洲會展城市佔有一席之地，臺北已經準備好迎接疫後會展經濟發展。

目前臺北市已率東北亞之先加入世界觀光旅遊委員會(World Travel & Tourism Council,簡稱WTTC)國際安全旅遊戳記計畫，並獲WTTC授予「安全旅遊大使」身分，申請加入於2020年年底成立的「混合型活動城市聯盟」(Hybrid City Alliance)，成為繼首爾、福岡之後成為第三個加入的亞洲城市。更已申請加入已超過百年歷史、長期致力於全球國際會議數據統計及研究的「國際協會聯盟」(Union of International Associations, 簡稱UIA)，未來爭取指標性的國際展會來臺北市舉辦，創造疫後經濟！

面對疫情對於會展業者的衝擊，蔣萬安市長表示，臺北市政府鼓勵會展業者持續與國際交流，爭取國際展覽與會議日後於臺北舉辦，臺北市政府結合觀傳局、產業局、體育局、交通局及文化局等各局處資源，必定全力支持，積極協助會展產業重啟。