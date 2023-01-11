天籟之音~覺式手碟音樂會 新竹首發

愛心與公益的結合 五次元音樂饗宴

近年來推廣手碟頗具知名度的《唯愛場域。覺式音樂藝術》的兩位音樂藝術家，明煖與亞諾老師，1月8號在《梅門修生館》舉辦了一場「以愛為出發」的音樂會，現場聽眾二百多人，在高精微振動頻率的樂聲中，連結到生命智慧的頻率，體會宇宙寂靜之境。

《梅門修生館》是知名養生大師李鳳山師父在新竹的傳愛基地，李師父長年致力於健康公益，成立義工組織到醫療資源普遍缺乏的偏鄉地區及老人中心等安養機構推行「平甩傳愛」運動，幫助許多人從絕望走向希望。

明煖老師分享，原本這個活動只是想讓更多人認識手碟，後來變成一場盛大的音樂會，是因為她想透由這音樂會來報恩。她看到李鳳山師父對社會的無私奉獻，卻經費拮据，籌款不易，便希望藉由這場義演幫助梅門募款，讓大家一起來做公益，也能利益來參加的人，讓每一個人的意識提升，找回心中的愛，回歸自心本性，讓世界和平！

演出內容十分精彩！銅鑼、頌缽、水晶琴、水晶缽、風鈴等樂器盡出，搭配梅門教練的太極推手及兒童武學表演，相得益彰。尤其明煖老師美妙的梵唱，更有全方位的聲波效果。節目最後，《唯愛場域》的二十多位學員登台合奏，從小學生到老人家都有，技巧熟練，樂聲震撼！以建盞燒製聞名兩岸的陶藝家李春和先生，和沉香達人江虎初先生亦現身其中，讓觀眾頗為驚喜。

亞諾老師分享，手碟的唯一，在於能夠把旋律、和弦和節奏三大元素，融入一個樂器上面，讓每一次敲擊都能發出一連串的泛音及音律。它是絕佳的調頻器，是現代人自我療癒、突破框架、開啟創作力、回歸自性最好的高維度工具，也是最親民的樂器，即使沒有任何樂理基礎的人都能夠很快學會掌握技巧。

明煖老師是全球華人首位發行銅鑼專輯的音樂家，她現場捐出100張［銅鑼浴］專輯義賣，為傳愛募款，希望用愛來轉動世界。兩位音樂藝術家二月即將在新竹開課，有興趣的民眾可前往《梅門修生館》了解(03)574-5874。

唯愛場域~覺式手碟教學系統各地開課訊息~連結

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覺式手碟聲波音療音樂會連結~

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