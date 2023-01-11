遠東商銀帶領VIP客戶一秒置身Las Vegas

遠東商銀每年邀請專屬財富管理貴賓參與遠銀VIP晚宴，去年底特別在聖誕節前夕，打造以「Las Vegas Night」為主題之華麗璀璨元素貫穿全場，並輔以精心準備異國頂級美饌及精彩歌舞演出，讓賓客在台北遠東香格里拉飯店就能享受猶如置身在美國拉斯維加斯(Las Vegas)般的歡樂氛圍，同時帶給客戶視覺、味覺和聽覺的全方位感官饗宴。

本次晚宴各個環節皆為VIP貴賓專屬設計，從邀請卡的風格到接待人員穿著、會場佈置、餐桌擺設及餐點造型等，洋溢濃濃的Las Vegas元素，現場更安排大羽毛舞者，完美還原華麗場景，令出席賓客驚艶；當輕鬆的爵士音樂和優雅歌聲流淌，客戶無不沉浸在浪漫風情中，度過難忘的一夜。遠東商銀總經理周添財表示，疫情席捲全球將近三年，改變人們的生活，但遠東商銀不斷努力尋求突破，在加速數位化的同時，力求保護客戶權益與資產，並不忘帶來更多的互動和暖心關懷，透過One Team to One專案團隊為客戶提供個人化客製的全方位財富管理業務服務，並以財富管理十樂「HAPPY﹢」品牌價值結合智能理財新理念，加上業界首發的十樂元宇宙新視界，創新客戶的金融及生活體驗。

儘管國際市場波動仍大，遠東商銀在財富管理業務上以追求資產保護（Protection）、資產保全（Preservation）、及資產獲利（Profit）的3P目標，致力於優先保護客戶資產，再追求獲利，幫助客戶在不確定時代持盈保泰。過去一年，遠東商銀榮獲國內外多項財富管理評鑑獎項，並展現出深耕ESG永續的成果，獲得《財資》（The Asset）「臺灣最佳永續資本市場獎」、《今周刊》財富管理銀行暨證券評鑑「最佳永續發展獎」、「資誠永續影響力獎」等，與出席貴賓共享榮耀和喜悅。