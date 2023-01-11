華西街商圈區協會串聯商家　共同推出「玉兔獻禮，郎客擱再來」回饋券活動

歷經三年的疫情終於解封了！由於配合中央疫情指揮中心規定不能群聚政策，民眾已連續兩年春節都只能乖乖待在家，或遊覽一些野外較空曠的景點，今年民眾終於能開心在街頭巷尾體驗過年熱鬧、張燈結綵的氛圍。

台灣第一大夜市華西街商圈區協會身負重責大任，今年再度串聯所有商家，共同推出「玉兔獻禮，郎客擱再來」回饋券活動。自1月12日起於華西街觀光夜市店家消費滿額300元即可額外獲得50元「回饋金」，有呷擱有抓，回饋送「兔」YOU超好康，票券數量有限，送完為止，趕緊把握機會到華西街參加活動拿好禮喔。

睽違兩年的春節熱鬧活動，華西街特別舉辦新春消費回饋活動吸引人潮回籠外，今年更將兔年設計元素融入整個商圈，如主視覺、活動標語和經典的華西街阿姨看板。所到之處都是又萌又討喜的兔子，喜歡兔子或屬兔的民眾，千萬不要錯過大好機會。

因應農曆年節，華西街推出「玉兔獻禮，郎客擱再來」回饋券活動。圖／華西街商圈自治會提供

位於台北萬華區的華西街，民眾可以先到艋舺龍山寺參拜，然後散步到觀光夜市，雖說是夜市，但白天、黑夜各自精采。沿途可見以往艋舺繁華的歷史痕跡，物換星移卻仍古色古香。夜市入口處是一個精緻的傳統牌樓，復古的紅、黃燈籠溫暖每個聞香而來饕客的胃。華西街早期主要以稀有山產、海味和野味為主，還有許多蛇店，殺蛇表演成為觀光客必看的行程節目之一，也因此稱為「蛇街」。隨著時代變遷，保育動物的意識抬頭，目前就剩幾間賣養生的蛇料理，殺蛇已成為絕響。

華西街夜市還有好幾家著名老店，如「沛對」原汁排骨湯、「明昌」透抽粥、「勇伯米苔目」和「清泉號香菇粥蚵仔煎」都是古早味十足。另外，「昶鴻麵點」菊花肉麵、「小王煮瓜」黑金滷肉飯及「源芳」刈包，甚至多年來已連續榮獲米其林必比登殊榮。除了許多台灣道地小吃，還有逛不完的特色店家，無論想放鬆按摩、做美甲，或喜歡收集各式唱片「龍鳳唱片行」，來到華西街都能讓您一次滿足。

今年想要親身感受、回味過年的喜氣嗎？準備好空腹來一飽口福，快到華西街參加「玉兔獻禮，郎客擱再來」回饋活動，吃美食、拿好禮，也感受台灣在地夜市的獨特魅力，2023年迎接全新的開始。華西街觀光夜市Facebook官方粉絲專頁：https://reurl.cc/kqKyM9