三菱電機空氣清淨除濕機新品上市 日本匠心設計與創新AI科技三效合一

台灣屬海島型氣候，尤以冬季、春季以及季節交替變換時，氣象不穩定導致室內環境潮濕、過敏好發，提升民眾對空間除濕與空氣清淨的需求。台灣三菱電機以日本「匠心」精神與珍惜心意深耕台灣多年，今年開春強勢推出結合工藝與創新，集除濕、除臭與空氣清淨「三效合一」的空氣清淨除濕機新品，以獨家AI智慧偵測與節能省電科技，為台灣消費者提供日本製造生產、高品質的多功能除濕機新選擇，也豐富三菱電機全方位「居家空氣解決方案」產品陣容。

三菱電機空氣清淨除濕機新品，除了原本廣受好評的強力除濕功能，全新搭載HEPA及活性碳濾網，將空氣清淨、除臭與除濕等多功能合一，搭配獨家研發的AI智慧偵測與智慧側板設計，透過高效節能科技與先進技術，自動偵測環境濕度及空氣品質，切換符合空間需求的運轉模式，以更節能省電的方式，保持室內空氣舒適、乾爽與潔淨。

空清除濕一機到位 全新搭載HEPA濾網守護呼吸健康

經測試實驗證實，透過全新HEPA濾網捕集空氣中細微的懸浮病毒、細菌與過敏原等有害物質，可有效去其活化並保持濾網潔淨，同時達成有效抑制懸浮病毒達99%、去除PM2.5與粉塵等有害物質高達99.9%效果，空氣清淨效能CASR達3.8cmm。另外，「三效合一」空氣清淨除濕機新品同時搭載高除臭效能的活性碳濾網，讓空氣通過前置與HEPA濾網淨化後，進一步去除令人在意的菸味、異味及寵物氣味，一機到位不只除濕更還原室內純淨好空氣、守護呼吸品質與健康。

三菱電機「三效合一」空氣清淨除濕機新品，搭載HEPA與活性碳濾網，可有效去除空氣中多種過敏原與有害物質。圖／業者提供

AI智能人性化設計 獨家智慧偵測及智慧側板強化效能

三菱電機全新「三效合一」空氣清淨除濕機，不僅外型乾淨簡約，更獨家設計開發以最新科技打造符合消費者真實需求的超強效能家電產品。獨家AI智慧偵測，讓機器可全天候依據感測的空間濕度、環境空氣狀態等條件，自動化切換最佳除濕與空氣清淨運轉模式。除濕機內建的獨家智慧側板設計，則依據感測到的空氣狀態，自動切換三種模式，關閉時所有空氣通過HEPA濾網達成淨化，開啟時讓所有進氣直接通往熱交換器，大幅提升空氣清淨與除濕效率，更同時實現節能省電，達一級能效等級標章標準。

除此之外，空氣清淨除濕機新品也考量使用者需求，產品設計搭配靜音送風扇、5.5公升大容量水箱、大出風口與135度廣角擺葉，提供大空間需求或夜間持續運轉使用。秉持不容妥協的產品品質與使用安全，三菱電機也在每個細節以高規格安全保護裝置，提供消費者安心信賴的產品，新品更獲得2022日本優良設計獎（Good Design Award）肯定。

「三效合一」空氣清淨除濕機，配備獨家AI智慧偵測模式，可自動切換符合空間與環境需求之功能，提升室內空氣之清爽與潔淨。圖／業者提供

強力三重除濕系統 用更節能省電的方法提升除濕力

劃世代革新的三菱電機獨家「三重除濕系統（Triple Decker Hex）」，以日本精工打造，在原冷凝器及蒸發器兩構造外加上一個副冷凝器，加速並強化除濕能力，以技術實力展現領先業界的產品效能與設計。而新品更將副冷凝器以285mm薄型設計，同時兼顧強力除濕與節能省電，還能減少風路阻力、達到靜音效果，讓一機多功用的空氣清淨除濕機外型更為輕巧；而針對除濕需求高的環境及地區，使用者還能於機身外接排水管，能連續不間斷排水，輕鬆打破使用水箱的儲水限制。

三菱電機透過全方位解決方案與裝置 啟動居家空氣及關係良好循環

在日本，三菱電機住宅用換氣設備不論在市佔率或評價都位居領先地位，身為業界領導品牌與「空氣專家」，在後疫情時代針對民眾對空氣品質與健康的需求，運用先進技術打造一系列空氣濾淨空調家電，將科技導入日常生活。全熱交換器在不開窗的情況下可達到全室通風換氣，空清循環扇與Plasma Quad Connect進一步「淨化」空氣品質，再透過家用變頻空調、DC循環電風扇與空清除濕機等家電產品，將良好空氣在室內吹送流動，提升居家生活正向循環，不僅打造宛如自然森林般舒適的清新環境，更守護台灣民眾呼吸健康、生活與關係好品質。

台灣三菱電機致力社會公益 為台灣開拓美好未來

秉持「Changes for the Better」企業理念，三菱電機不僅持續於台灣推出多元科技家電產品，助力民眾提升生活品質，更注重永續發展，以集團資源回饋台灣社會。近年台灣三菱電機持續捐贈除濕機、空清循環扇等產品給社福單位，協助提升社福單位室內空氣品質。為響應聯合國永續發展目標，也捐贈產品給中華基督教以琳關懷協會與新北市教育局，為台灣莘莘學子打造更安心健康的學習環境。

今年新上任的台灣三菱電機董事長川合敏生表示，三菱電機在台深耕70多年，我們珍惜這塊土地上的人事物，更期望能持續回饋社會，以日本「匠心」打造科技家電，守護台灣民眾，創造健康、安全的居家環境，一起開創更美好的未來。

三菱電機全新「三效合一」空氣清淨除濕機實際上市時間與詳細資訊，請參考：https://www.mitsubishielectric.com.tw/home/dehumidifier，或洽各通路經銷商。