限量生肖壺鑄鐵壺「宏兔大展」

距離農曆春節也剩下一個月的時間，台灣精品鑄鐵食器品牌——大古鑄鐵搶攻年前除舊佈新、年節送禮商機，推出「福兔新春送吉祥」優惠活動，除了經典熱銷鑄鐵鍋、壺優惠外，先前在網路上引發話題討論，短短一個月即預購突破900萬的萬用收納神鍋【雙雙鍋】及兔年限量生肖壺【宏兔大展】也正式上市！

限定生肖壺《宏兔大展》新春送「鑄」福 健康也兼顧

歲末年終、過年走春總免不了拜訪長輩，大古鑄鐵也同步推出兔年限量生肖鑄鐵壺【宏兔大展】，結合象徵「潛力不設限」的幾何元素和「圓滿祝福」的梯形圓潤壺身，寬厚高挺的提樑設計，更有著「步步高昇」、「宅心仁厚」的吉祥寓意，拿取時踏實的手感、柔美的線條，十分吸睛！

大古鑄鐵以獨家「陶瓷模精密脫蠟」技術打造品牌所有鑄鐵壺、鑄鐵鍋，堅持使用「100%進口原礦生鐵」，每批原料皆經過重金屬殘留測試，且堅持不使用對健康有疑慮的化學塗層，僅以食用等級的亞麻仁油開鍋，更通過SGS、美國FDA、多項歐盟食器標準等檢測。獨家二價鐵(Fe2+)處理技術更能在煮水過程中釋放人體較易吸收的鐵離子，幫忙維護腸道好菌，根據國內醫學大學研究報告顯示，飲用大古鑄鐵壺煮過的水，不只能幫助補充鐵元素，還能維護腸道好菌，甚至減緩人體老化、臟器發炎，在高脂飲食狀態下，更能減緩體重上升！

【宏兔大展】新春上市價7,980元（原價9,000元），新春年節選擇一個有著吉祥寓意的鑄鐵壺送禮，不僅優雅喜慶，更能兼顧健康！

預購突破900萬 收納萬用神鍋《雙雙鍋》正式上市

疫情帶動自煮風氣盛行，大古鑄鐵瞄準民眾喜愛多功能、創新設計的特性，研發出全新商品【雙雙鍋】，融合台灣人料理習慣，不論是中式、西式，家常菜還是餐廳大菜，懶人料理還是麵包甜點，只要一鍋就能完美搞定！

預購單月突破900萬，針對台灣人料理習慣設計，一鍋可抵萬鍋的大古鑄鐵「雙雙鍋」。圖/大古鑄鐵提供

台灣人普遍廚房空間小，為了烹煮多種不同的料理，常常需要購買多種不同功能的鍋具，【雙雙鍋】包含上層、下層兩個鍋，可以兩鍋組合在一起燉出軟嫩的牛肉，也能兩鍋分開，同時煲湯、炒菜；拆卸式把手設計讓鍋具收納時不再受限於鍋子的把手長度，烹飪時也不用擔心把手導熱會燙手的問題。

由於鍋身是全鑄鐵的材質，可以整鍋放入烤箱，要將烤好的料理拿出烤箱時，也不需要再小心翼翼地透過隔熱手套，將手伸進還熱烘烘的烤箱內，將把手隨手卡上即可取出熱騰騰的料理。【雙雙鍋】也適用於各種爐具，無論是IH爐、瓦斯爐、水波爐、電陶爐都可以，甚至直接放上炭火直接加熱也沒問題！不僅不挑鍋鏟、不挑刷具，烹調完畢也能馬上用冷水沖洗，能大幅減少換鍋、洗鍋的時間。

這樣多功能、好收納的全新鍋具，尚未開賣即在網路上引起討論，6月下旬於嘖嘖平台啟動預購募資後，短短一個月即銷售突破900萬！現在正式於大古鑄鐵全通路開賣，上市回饋價只要8,180元（原價9,100元）。

新春福兔送吉祥 除舊佈新享健康 熱銷鑄鐵鍋壺優惠享不完

受到疫情影響的生活逐漸恢復正軌，市場消費也逐漸回溫，大古鑄鐵也精選品牌多樣熱銷產品，推出豐富的歲末新春優惠：過年必備的大容量炒鍋【雙耳中華炒鍋36cm】加上經典不敗款【樂炒鍋30cm】，組合優惠價12,900元（原價14,600元）；可同時烹調兩道料理的【雙耳火鍋22cm】搭配可愛南瓜造型鑄鐵壺【金玉滿堂1.6L】，組合優惠價16,900元（原價19,300元），單筆消費滿18,000元再贈日本象印保溫便當盒乙只，讓您在冷冷的冬天也能帶著熱呼呼的便當出門喔！更多優惠內容請見大古鑄鐵官方網站：https://www.taku-art.com/。