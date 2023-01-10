以玻璃築夢，再創產業生機

台灣玻璃館於95年5月27日開幕，由台明將公司創設於彰濱工業區內，主要展示以玻璃材質為主之各項藝術玻璃、生活家居玻璃及工程玻璃。結合了台灣山川生態、文化藝術、鹿港古蹟…之特色，讓人來到這裡能有一種耳目一新的感覺，打破民眾對於玻璃冰冷的印象。內以寓教於樂的方式，使參觀者與玻璃都能有”零距離的另類接觸”，讓大眾深入了解這個晶瑩剔透的大千世界。若有需要，我們亦會提供最完善的導覽服務，歡迎蒞臨參觀。

台灣玻璃館之精神風雨無阻、全年無休、免費入館、賓主盡歡



由台明將公司創立的「台灣玻璃館」，除了展示玻璃藝品，並以「四面亮麗、八方驚奇」的創意呈現於社會大眾眼前。館內以寓教於樂的方式，使參觀者能與玻璃有「零距離的另類接觸」。

玻璃媽祖廟

玻璃媽祖廟於西元2007年動工，斥資新台幣1.2億，動用超過7萬片玻璃打造，從發想到落實，前後長達6年，直到2012年3月31日入火安座，並點亮八卦天燈後，才正式開放全國信眾自由參訪，是全球唯一從裡到外以玻璃材質打造的媽祖廟。

整座玻璃廟除了鋼骨主結構外，全都是運用玻璃材質，以缺乏彈性的玻璃建構廟宇，要如何克服結構與承重，並要具防颱、防震、與濱海的強勁東北季風，同時也要表現傳統建築的特性與風貌，種種問題都需解決與克服。所以這是一座顛覆傳統建築工法，結合現代科技的前衛廟宇。玻璃廟係以筏式基礎結合鋼骨結構，強度可耐八級地震，十七級陣風。屋頂與牆壁全是使用膠合玻璃，由建築設計師們首創「刀板工法」，不必靠釘槌和接著劑就能緊密的銜接。而五門殿的柱子是用中空玻璃，它可以用來裝飾和具隔音、透光功能，所以夜間在LED燈的照亮下，更令光影璀燦奪目、五彩繽紛，成為許多攝影師最佳取景景點。走進三川殿可細細欣賞以玻璃材質，融合彩繪、窯燒、熱塑、堆疊等工法，匯聚建築藝術創作，而呈現出不同於一般廟宇的建築之美。

特色體驗推薦

1.黃金隧道：

黃金隧道3.0版本-增添海底世界及浩瀚宇宙：

運用玻璃與新型LED燈照射，再配合音效及視覺效果，有如懸空漫步深不見底，高低起伏的地面，不管是大人還是小孩都要小心的踏出每一步，讓走的人是心驚膽跳，瞬間迷失方向，彷佛進入一個虛幻的秘境。

2016年加碼打造『海底世界』，近百種栩栩如生的海底生物，如同3D影像環繞周圍，讓遊客盡興的來個身歷其境的海底世界探險。

2020年增設浩瀚宇宙，使璀璨星空映入眼簾，恆星串起了一望無際的星象，環繞在整片宇宙，前進一步彷彿無邊風月似的漫步在月球。

全長共120公尺，共隧道一共分為八區：柳暗花明、叢林鳥叫、臨深履薄、琉璃世界、夢幻迷宮、天旋地轉、海底世界、浩瀚宇宙。每個區域都各有特色，完全不同的視覺、聽覺與觸覺的體驗效果。

2.煉功屋-吹製玻璃工坊

這裡是高溫試煉，在裡面留下的每一滴汗水，都將打造出無能取代的藝術品。玻璃於高溫下會呈現膏狀，經由老師撈、修、吹、黏等專業技術，一步步做成精緻美麗的作品。在這裡不僅能學習到玻璃的知識，也能讓小朋友們體驗吹製玻璃的樂趣，做出屬於自己獨一無二的作品。

台灣玻璃館基本資料

館址：彰化縣鹿港鎮鹿工南四路30號

電話：04-7811299

https://www.facebook.com/TGGallery/台灣玻璃館

https://www.facebook.com/glassmazu/ 玻璃媽祖廟

開放時間：

玻璃館營業時間：

平日：AM8:00~PM5:00

假日：AM8:00~PM6:00

(每周四做全館消毒日，二樓展場暫不開放，僅開放一樓賣場、黃金隧道、玻璃媽祖廟)

玻璃廟開放時間

平日：AM8:00~PM6:00

假日：AM8:00~PM8:00

(夜晚燈光皆會延至PM9:00關閉)

春節1/20(五)-1/29(日)開放時間

🔴玻璃館

1/20、1/21➡️AM8:00~PM5:00

1/22-1/29➡️AM8:00~PM6:00

🔴玻璃廟

1/20➡️AM8:00~PM5:00

1/21➡️除夕全天開放

1/22-1/27➡️AM8:00~PM9:00

1/28-29➡️AM8:00~PM8:00

皆免費入館(黃金隧道體驗券為199元，並贈拖鞋及小禮物)