2022台灣PGA巡迴賽傑出選手決出: 詹世昌勇奪台巡賽年度獎金王與最佳球員獎 余松柏雙獲ThreeBond挑戰巡迴賽獎金王與年度新人

2022台灣PGA巡迴賽感恩餐會暨選手傑出成績表揚頒獎典禮昨(1/9)晚在台北國賓飯店舉行，共有一百多位贊助廠商及貴賓出席此盛會，TPGA除了在年終感謝所有的企業贊助商與個人，並舉行2022台巡賽選手傑出成績表揚頒獎典禮，包括TPGA台巡賽丶ThreeBond TPGA挑戰巡迴賽及肇喜登峰巡迴賽年度獎金王及媒體評審團票選出的年度最佳球員獎、及年度新人獎。最終，名將詹世昌勇奪台巡賽年度獎金王與最佳球員獎！余松柏亦囊括ThreeBond挑戰巡迴賽年度獎金王與年度新人獎！劉嚴鴻則是贏得肇喜登峰巡迴賽獎金王。由於劉嚴鴻與余松柏參加亞巡資格賽，未能親自領取這個獎項，不過他們都透過預錄好的VCR在現場播出表示，很遺憾未能親自領獎，感謝大家對他的支持與肯定；獎盃由TPGA理事長陳榮興代表領取。

詹世昌於2008年轉職業，於2016年獲得最佳球員獎後，時隔6年再次贏得該大獎，也是與張緯綸同為二度獲得最佳球員獎的選手；詹世昌且是繼2014年後，再度獲得台巡賽年度獎金王。詹世昌領獎後表示:『很高興再度贏得最佳球員頭銜，也是第二度獲得台巡賽獎金王，很感謝仰德集團許育瑞董事長與翁肇喜董事長對TPGA的長期支持，以及冠名主辦賽事的企業廠商與各球場的持續贊助，讓台灣的選手有這樣的舞台，得以充分發揮自己的專長，贏得這些榮耀。』今年堪稱是詹世昌的豐收年，不僅在亞巡拿下兩冠，年度排名第六；也在台灣拿下四場優勝，輕鬆贏得台灣PGA年度獎金王！

ThreeBond TPGA挑戰巡迴賽獎金王與最佳新人獎得主余松柏因在海外拼資格賽，獎座由TPGA陳榮興理事長代領。圖／TPGA提供/林聖凱攝影

為了鼓勵球員追求更好表現，除了TPGA台巡賽年度獎金王及ThreeBond挑戰巡迴賽獎金王兩個獎項，以及新增的肇喜登峰巡迴賽獎金王以外，今年特別籌組評審團，票選出年度最佳球員獎及年度新人獎 兩個獎項的活動，順利完成票選。2022年TPGA台巡賽獎金王的競爭與2021年相比較不那麼激烈，詹世昌今年共贏得四冠，在10月初奪得台灣三商名人賽冠軍，獲得獎金約台幣620萬元後，就已經毫無懸念地坐穩台巡獎金王寶座，其他三冠包括兩場肇喜登峰巡迴賽的開幕賽長華公開賽與環台公開賽及鼎邦菁英邀請賽，最終贏得年度總獎金逾869萬元；排名第二的李玠柏則贏得總獎金逾467萬元。

ThreeBond挑戰巡迴賽方面，九站賽程中，自美國大學畢業返台取得台灣職業球員資格的余松柏，2022年贏得兩站冠軍包括開幕站斑芝花球場比賽與仰德挑戰賽老爺球場站，獲得年度總獎金為新台幣514,141元；與沙比亞特．馬克總獎金的476,783元相比，僅以多出3萬多元，獲得獎金王頭銜。馬克贏得一場模範父親挑戰賽。而台灣福興工業公司今年則是連續四年贊助提供台巡賽年度獎金王ThreeBond 挑戰巡迴賽獎金王球員各台幣30萬元獎金，今年仍由董事長林瑞章頒發獎金給兩位登上兩項巡迴賽獎金王寶座的選手。林瑞章也頒給台巡賽與ThreeBond挑戰巡迴賽年度獎金排名的第二名與第三名選手各20萬元及10萬元獎金，獲得獎金選手分別是台巡賽的李玠柏與洪健堯，挑戰巡迴賽的王宥崴及沙比亞特馬克。林董事長並在現場宣布一個好消息，今年2023年他將再加碼台巡賽與挑戰巡迴賽年度獎金排名前三選手，獎金王各50萬丶第二名30萬、第三名20萬元獎金，共計新台幣200萬元。

財團法人三花棉業公益教育基金會執行長施貞菲(左)頒發年度最佳球員獎給詹世昌。圖／TPGA提供/林聖凱攝影

至於2022年度的肇喜登峰巡迴賽共有六站，劉嚴鴻拿下第二站美津濃公開賽冠軍，贏得總獎金140萬9166元，而洪健堯為131萬9750元，劉嚴鴻以8萬多元差距，拿下肇喜登峰巡迴賽年度獎金王，額外獲得叢德貿易有限公司姬斯敏董事長頒發10萬元獎金。

TPGA年度票選活動源自陳志忠理事長2015年任內開始，至今已8年，TPGA希望能透過票選活動的讓高爾夫運動有更多媒體曝光的機會，讓國人能對高爾夫運動有更深入的了解與參與感，進而提升國內高球運動風氣，讓台灣再度回復「亞洲高爾夫王國」的美譽。兩項巡迴賽的獎金王得主不需要票選，直接依台巡賽與ThreeBond挑戰巡迴賽的數據統計獲得最後結果。

台巡賽年度獎金王：詹世昌

ThreeBond TPGA挑戰巡迴賽獎金王：余松柏

而年度最佳球員與年度新人兩個獎項則另外由評審團票選出來，此次評審團成員都是各大平面及電子媒體專業記者及總編輯，今年共計19名代表，評審作業過程嚴謹而慎重，各成員先進行第一階段提名作業，再集中提名的名單，進行第二階段票選作業；提名與票選作業均以電子郵件或其他E化方式往來，以便存檔與存證，最後進行票數統計，票選出最佳人選。

年度最佳球員獎共提名四位選手包括詹世昌丶洪健堯丶李玠柏丶彭弘瑾，最後得票數如下：

詹世昌 16票，得票最高獲選為年度最佳球員獎。

年度新人獎提名人包括余松柏丶沙比亞特．馬克丶王宥崴丶劉永華丶蔡雨達，最後得票數如下：

余松柏 11票，得票最高獲選為年度新人獎。