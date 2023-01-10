喝台鹽Toyota GR Supra超跑 鹼單開回家

「臺鹽找我代言就對了！因為我就是『台製塩』啊！」10日「邰哥」邰智源以巧言妙語為代言「台塩海洋鹼性離子水」記者會開場，會中首公開《台塩英雄特攻隊》廣告片；臺鹽公司也宣布即日起，凡購買任一瓶「台塩海洋鹼性離子水」並上網登錄發票，就有機會將Toyota GR Supra超跑帶回家！「Drink Amazing 一瓶到底，超跑給你」。

記者會上，邰哥分享邰式喝水心法，建議大家「水不是渴了才喝，應該是只要想到就該補充水份了，尤其當嘴唇變乾代表已缺水，更要馬上補水，足夠水份才能維持健康狀態。」主持人楊千霈則透露，女生們最想要的水嫩肌膚，關鍵就是要有充足的水份，愛喝水的她最重視的是水質，而「台塩海洋鹼性離子水」入口就有熟水甘甜味，連小女兒Q妹都識貨想跟她換「台塩海洋鹼性離子水」來喝。

邰智源笑稱，因為「台製塩」諧音，所以應邀代言「台鹽海洋鹼性離子水」。 業者/提供

臺鹽公司董事長吳容輝表示，無可取代的「台塩海洋鹼性離子水」上市20餘年來，長期受到消費市場熱烈支持，近幾年業績成長率皆高於市場平均，2022年「台塩海洋鹼性離子水」更繳出亮眼成績單，成為首支進軍國際通路Costco好市多的本土品牌飲用水外，並與台灣高鐵、BMW汎德、圓山飯店等各大品牌合作推出聯名款，樹立全新里程碑。未來「台塩海洋鹼性離子水」也會以優良的品質、甘甜熟水口感，繼續守護國人食安與健康。

無可取代的 「台塩海洋鹼性離子水」為台灣首創第一瓶鹼性機能水外、也是全國第一瓶榮獲SNQ國家品質標章的鹼性機能水、更屬台灣首支並七度榮獲「歐洲國際品質評鑑組織(Monde Selection)」競賽評選金獎肯定、並蟬聯8年獲得康健雜誌「讀者票選信賴品牌」包裝水類第一名、全國第一瓶進入國際通路Costco好市多的鹼性機能水，在台灣機能水市場銷售第一，為台灣No1國寶級好水！