陞醫生化脈衝外泌體愛奇芙 搶攻百億美容商機

國內再生醫療新尖兵陞醫生技公司，10日舉辦一場國際市場戰略發表會，公開該公司的第一個外泌體市場化商品”ExoGioV愛肌芙”的市場及技術獨特性，搶攻全球百億美容商機。

陞醫公司預計3月初偕同國內學術研究單位及美容相關學會籌辦「外泌體美容護膚生髮應用研討會」，讓國內更多醫美專業從業人員深入了解「外泌體」的各項應用，讓外泌體給國人帶來全新的美麗賦活。

陞醫公司董事長謝儒生博士說明透過生化脈衝外泌體的核心技術，搶攻全球百億美容商機。圖／黃台中

衛福部民國108年公告「化妝品禁止使用成分表」，規定不得使用人類來源的細胞、組織及其產物，添加於化妝品中。陞醫公司以符合台灣和國際化妝品法规的化妝品原料ExoGiov（愛奇芙）進軍國際市場，是國內第一家以非人類細胞來源的外泌體並取得國際化粧品原料認證INCI，符合國際美容保養品市場法規，可供醫美、美容SPA和護膚及強健產品使用。因其產品技術的獨特性有別於國內外的外泌體商品，2022年在國際市場頗受市場青睞，其中又以歐洲義大利，日本、東協國家及中國已逐步展開市場合作商議。

全球醫療美容市場及個人護理美容保養品這幾年都不斷地在成長，根據Statista分析，2022年個人護理美容保養品市場收入將達到5286億美元。該市場預計每年增長4.64%（2022-2027年復合年增長率）。全球醫療美容市場及個人護理美容保養品這幾年都不斷地在成長，IMARC Group預測2027年市場規模將達到245.3億美元，2022年至2027年間的複合年增長率為9.60%，足見美容相關行業是一個後疫情時代逆勢穩定成長的行業。陞醫公司搭上這股發展趨勢，為未來的再生醫療及新藥研發打底鋪路。

近年來隨著再生醫學和細胞療法的概念逐漸普及，「外泌體」（exosomes）這個新名詞也逐漸嶄露頭角呈現在大家眼前。這個神奇的小囊泡，這幾年已被開發並廣泛研究，包括免疫調節、退化性關節炎、老年性黃斑部病變及阿茲海默症等的治療，甚至還能”賦活”肌膚細胞，重返青春。

外泌體應用在醫學的治療研究一直受到國內外醫藥界研究關注，國內專注外泌體研究與發展的新興公司陞醫生技，憑藉自行研發的生化脈衝技術，依照功能需求調整活化方式而改變外泌體的基因表現和功效，生產出高純度、高質量的誘導型生化脈衝外泌體。

陞醫公司董事長謝儒生博士表示，目前除了已推出一系列外泌體保養品和健髮原料和衍生產品外，技術上也獲得國內外幾個品牌及通路商和生技同業肯定，協助客製化量產外泌體原料在美容護膚應用及醫療研究應用，現在也和國內兩大醫學中心進行幾個外泌體新藥的研發，包括：退化性關節炎預防與治療、視網膜黃斑部病變和視神經受損治療、牙周病齒槽骨缺損修復、早發性卵巢功能不全暨緩解更年期症狀。

生化脈衝外泌體精華液輕輕一抹，給肌膚最佳呵護。圖／業者提供

謝儒生表示，ExoGiov愛奇芙利用自行研發的生化脈衝專利技術，及次世代基因定序(NGS)及定量聚合酶鏈式反應（QPCR），篩選出適用護膚、美容及生髮專用的外泌體，受到國際市場的青睞。產品特色包括: (1)取自實驗室且無特殊疾病來源(SPF) 的非人類來源雞胚胎間質幹細胞，並取得國際化粧品認證INCI，完全合法合規。(2)三總國防醫學院合作IRB人體細胞測試，並共同發表結果於國際學術期刊International Journal of Molecular Sciences上。(3)功效可達一般外泌體的數十倍。例如例如膠原蛋白，彈性蛋白的增殖比率均可逹300%以上，纖維母細胞增殖比率均可逹50%以上及毛囊細胞的增殖比率可逹120%以上。(4)陞醫公司以獨家萃取和凍晶技術，外泌體純度可以達到99.99%，且無論是液態或是凍晶粉，都可以在常溫下使用、儲存。

生化脈衝外泌體養髮液，強健髮根，滋養髮質。圖／業者提供

經過多年的研究投入，陞醫公司已掌握生化脈衝活化模式與所產生的外泌體基因表現和功能關鍵要素，可以根據特定醫療需求及適應症生產特定專一性的誘導型外泌體，對於外泌體新藥開發是一個突破性的技術發展。

生化脈衝外泌體撫紋霜，修復疲倦的肌膚，喚醒明天的年輕。圖／業者提供

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