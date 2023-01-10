要價320萬！鄧肯泰勒1969/52年頂級珍稀酒款登台

近年來威士忌已然成爲各路藏家爭相追逐的收藏品，特別是超高年份的珍稀威士忌在拍賣市場上的價值近幾年持續攀升，看準超高年份原酒市場，英蓋爾精品洋酒獨家引進來自蘇格蘭獨立裝瓶廠鄧肯泰勒DUNCAN TAYLOR珍稀系列原酒，當中年份高達52年、酒液來自MACALLAN酒廠的頂級威士忌原酒，每瓶要價高達320萬，吸引不少威士忌老饕及收藏家關注。

鄧肯泰勒珍稀系列52年瓶身是由斯洛維尼亞的水晶製造商以古老原料製作出精美匕首造型的水晶酒瓶，更加突顯酒款珍貴性，充分帶出風華絕代的華麗感。圖／英蓋爾精品洋酒提供

高年份原酒除了窖藏日益短缺，長時間的桶陳中也醞釀許多不可控因素，更造就其不凡身價，根據萊坊投資奢侈品指數(Knight Frank Luxury Investment Index)發布的報告指出，稀有威士忌的價格比起過去十年得到近600%的增長，是近年升幅最高、增長最快的奢侈品投資項目，伴隨著時間淬煉，酒液在酒桶裡不只沾附了木桶風味與色澤，酒體也越為醇厚圓潤，當陳放時間越久，酒液經過天使抽稅後逐年減少，原酒酒液可說是越加珍貴，成為人們趨之若鶩的珍稀佳釀，這也讓擁有超高年份的原酒一上市就成為搶手目標。

圖／英蓋爾精品洋酒提供

創立於1938年的鄧肯泰勒DUNCAN TAYLOR，是蘇格蘭鼎鼎有名的獨立裝瓶廠之一，除了擁有歷史悠久的儲桶、裝瓶經驗和技術之外，也以承銷及收藏高品質且稀有的單一麥芽威士忌原酒聞名，像是酒迷耳熟能詳的MACALLAN、Bowmore、Port Ellen、Tamdhu等，英蓋爾精品洋酒此次引進這款極其稀有的威士忌，酒液就是來自MACALLAN蒸餾廠，亦是從DUNCAN TAYLOR的高年份威士忌藏品中精心挑選，即使每瓶要價台幣320萬元，消息一出仍引起許多收藏家引頸關注。

圖／英蓋爾精品洋酒提供

此款鄧肯泰勒珍稀系列單一麥芽蘇格蘭威士忌，自1969年由Macallan蒸餾入桶後，在2022年以41.46%的原桶強度裝瓶，酒質甘美濃醇，瓶身是由斯洛維尼亞的水晶製造商以古老原料製作出精美匕首造型的水晶酒瓶，更加突顯酒款珍貴性，充分帶出風華絕代的華麗感，另外特殊造型的外盒則是委託蘇格蘭西海岸的知名家具製造商FAIRLIE FURNITURE所製作，從匕首形狀的酒瓶汲取設計靈感，整體設計如傳統用來放置武器的箱子，內部使用歐洲橡木與義大利皮革製作，每個精緻奢華的木盒皆為手工製作，如同威士忌本身，有著獨一無二的珍貴價值。

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