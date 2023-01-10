歐都納祭優惠 旅遊用品一次購足

為了讓消費者在新年期間穿著舒適又有型，歐都納推出創新的機能服飾材質，從使用者需求設計，持續帶給消費者更舒適美好的穿著體驗，針對春節連假旅遊穿搭，特別為所有消費者精選外出必備單品、輕量保暖外套及刷毛內衫等商品。於1/12至1/29，從頭到腳的豐富商品，祭出出國旅遊好物最低63折起，不論是自用或年節送禮都是最佳首選。此外，歐都納更準備新春滿額好禮，加碼天天試手氣抽紅包金，通通有獎現買現抵，把握年節最好時機，優惠入手煥然一新！

歐都納推出多款亮色系輕量羽絨保暖外套，CNS 90/10的防潑水羽絨及FP650填充係數，充分達到蓄熱效果，保暖度更提升，不同間距壓格設計，更能修飾身形；此外也有今年最夯的石墨烯纖維外套及背心，可自體升溫並促進血液循環，長時間恆溫維持保暖效果，達到肌膚溫度不流失。外搭高機能GORE-TEX專利技術防風外套，同時兼具防水及透氣，在春節行程中提供全方面防護，不管天氣如何都能出遊不掃興，兩者多層次搭配，不僅保暖效果提升，眾人拍照時也能很亮眼。

防寒大作戰！挑對羽絨、正確穿搭才能暖呼呼，擁有一個盡興的春節假期就來歐都納！圖／歐都納提供

天氣晴朗的南部或是比較不怕冷的人也別擔心，歐都納祭出多款平價奢華系列保暖衫，特殊拼色設計、線條剪裁及裝飾細節，簡單又百搭，內層材質micor雙刷搖，觸感柔暖保暖極佳，一件就能讓你舒適保暖又不失有型！

過年返鄉或已經規劃出國過春假的朋友，搭機的自身防護還是要做好，歐都納長短版防護外套新春特別價，布料使用P3最高防護等級材質，並在內裡縫合處皆加上防水膠條，可拆式面罩、頭部調節釦、袖口黏扣帶，皆可依個人需求調整，整件防風防水，旅遊期間也能當風雨衣使用，內外側收納口袋設計，一件在手，同時滿足安心安全和戶外晴雨都行的日常穿搭。此外，精選多款出國賞雪保暖好物，保暖雪靴、GORE-TEX保暖防水手套、抗菌防盜後背包及隨身保溫瓶等，過年發發優惠價688元起，趕緊來為你的春節假期做準備！