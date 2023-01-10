和菓子研究社舉行第一屆《製菓達人研習營》

將正確、正統的和菓子手作技法深根於台灣，發揚和菓子藝術文化，台灣最大的和菓子交流平台臉書「和菓子研究社Wagashi」社團，9、10兩天在台北CookInn Taiwan旅人料理教室舉行第一屆《製菓達人研習營》，邀請日本電視冠軍和菓子職人岡本伸治擔任主講教師，親自傳授正統和菓子手作技法，讓喜愛和菓子的朋友們能夠近距離學習。

第一屆《製菓達人研習營》慕名而來的學員不限台灣，更有香港學員專程組團搭機前來，只為了共襄盛舉。「和菓子研究社Wagashi」社團預見的是，未來30年的和菓子文化輸出，將如同日本料理一樣，漸漸深植於世界5大洲並開花結果。

岡本伸治(左一)詳盡介紹和菓子的歷史技術傳承。圖／主辦單位提供

岡本伸治表示，和菓子依含水量區分為「干菓子」、「半生菓子」、「生菓子」、以及茶會使用的「上生菓子」，由於上生菓子在塑形上兼具藝術性，能透過各地區的獨特美學美感創作出各種不同的傑作，並賦予「菓銘」，在享用和菓子的同時，兼具五感美學療癒。

岡本伸治談到，上生菓子中的代表非「煉切菓子」莫屬，「煉切菓子」不只要造型精美，更要講求美味。身為「夢菓子工房ことよ」第三代職人的岡本伸治老師帶來的獨門配方，原料選用最高級的日本山藥「伊勢芋」。一入口，豆沙便會在口中隨著唾液分解，入口即化讓和菓子的享用過程更加回味無窮！

「鋏菊」（剪菊）需要高度的專注力與長期鍛鍊的工法。圖／主辦單位提供

岡本伸治指出，令和4年(2022年)經日本文化廳核准，將「菓銘をもつ生菓子」正式登錄為「無形文化財」(無形文化資產)，世界和菓子藝術風潮，正在各國發芽起步。「和菓子研究社Wagashi」社團社長Claire Pan表示，舉辦《製菓達人研習營》，目的是為了要把正確、正統的和菓子手作技法深根於台灣，並發揚此藝術文化。可以預見的是，未來三十年的和菓子文化輸出，將如同日本料理一樣，漸漸深植於世界五大洲並開花結果。