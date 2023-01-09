ŠKODA OCTAVIA RS熱血上市 全新OCTAVIA車系恢復接單

滿足性能迷期待！繼先前發表全新第四代OCTAVIA車系之後，今年開春ŠKODA Taiwan再次熱血引進性能版OCTAVIA RS系列，包含五門斜背與五門Combi旅行車二款，參考售價各為149.9萬元及159.9萬元。另外，全新OCTAVIA車系亦正式宣布恢復接單，2023年式新車並將加贈前座中央氣囊、智慧體感腳踢尾門、疲勞駕駛警示與乘員防護系統等頂級配備，其中五門斜背1.0 TSI 48V售價107.9萬元，1.5 TSI 48V為119.9萬元；五門Combi 1.0 TSI 48V售價117.9萬元，五門Combi 1.5 TSI 48V售價129.9萬元，五門Combi 2.0 TSI 4×4售價140.9萬元。

ŠKODA在品牌創始之初就致力於運動賽事，其專屬銘牌vRS即為：Victory Rally Sport的簡稱，由此可知它在運動賽事方面的堅持與執著。其歷史可追溯至西元1901年，並於2021年歡慶120周年，現已步入第122個年頭。除了已經引進來台的KODIAQ RS；此次的主角OCTAVIA RS車系之外，尚有ENYAGQ RS車系以及真正在Rally賽道上奔馳的FABIA RS，後者在Rally拉力賽屢創佳績，成為ŠKODA的賽道王者。

身為品牌最受歡迎的車系，OCTAVIA性能代表RS車款擁有許多專屬套件：諸如車頭的黑色水箱護罩、進氣格柵、進氣口、下擾流板、LED霧燈、19吋ALTAIR鋁圈以及紅色剎車卡鉗，充分展露RS的性能氣勢；在車尾部分ŠKODA原廠也為OCTAVIA RS增添左右單出跑車式排氣尾管、後保桿導流翼、下擾流板以及黑色車型標誌與銘牌，讓車迷即便是看到車尾仍能一眼辨識出RS獨特的霸氣。

在內裝風格上，除了延續先前OCTAVIA車系已經擁有的Info Sense智慧直覺數位化座艙：10.25吋數位儀表、同級唯一10吋CNS3.5多媒體聲控主機、HUD投影式平視顯示器之外，全彩數位儀表更增添了RS運動模式、10吋的主機中則有RS專屬歡迎Logo與動畫。當然還有跑車座椅、碳纖維飾板、隨處可見的紅色車縫線等在在凸顯出RS的運動化氛圍。

OCTAVIA RS搭載擁有245匹馬力的2.0 TSI EVO 4引擎，將燃油噴射壓力提高到 350 bar，修改了排氣路徑和點火系統並透過使用新形活塞頂和新曲軸油封設計來減少摩擦和燃油消耗，不僅從0~100km/h加速僅需6.7秒，更擁有14.5km/l (斜背)、14.6km/l (Combi)的最佳綜合油耗表現。

ŠKODA Taiwan總裁李御林率旗下處長聯手發表全新性能版OCTAVIA RS五門斜背車型。 圖／業者提供

OCTAVIA RS同時搭配VAQ 電子限滑差速器，在轉彎時可將更高的扭力重新導向到外側車輪，讓轉向更穩定、迅速；直線行駛在左右兩抓地力不同的路面時，會將更高的扭力分配到抓地力比較高那側的車輪，實現更快、更穩定的行駛表現。其第六代電子液壓多片式離合器的最大鎖定扭力可達到 1600Nm，對比其他 Octavia 車型所配備 XDS+ 主動式電子限滑差速器的 500 Nm，可以創造更犀利的過彎性能。此外，漸進式轉向系統 Progressive Steering亦是OCTAVIA RS的標準配備，不僅讓駕駛擁有更熟悉明確的直行或過彎操控感受，當高速行駛或轉向角度比較小的駕駛場合，會提供比較大的轉向比，來提高車輛的行駛穩定性和安全性，在都會行車和停車操作時亦可減少方向盤轉向，讓駕駛更容易掌控。

安全配備向來領先同級競爭對手的ŠKODA率先在OCTAVIA RS車款配置前座中央氣囊，其設置在駕駛座椅靠背內側，於車輛遭受側撞時可有效保護駕駛和前座乘客免於相互碰撞，這也是ŠKDOA在全車系標配9氣囊後，又一領先業界之舉。超越同級競爭對手的Matrix LED智慧複眼頭燈採取上下各24顆LED燈配置，兩側加起來共48顆，並改設置在內側位置。搭配位於擋風玻璃上方的攝影機，精密計算出前方的路況與車況，以最即時的方式調整每一顆LED單體的亮度變化，無論是前方車輛或是對向來車的車速如何變化，都能夠藉由這套智慧複眼頭燈科技清楚且即時地調整，避免對前車或來車造成視覺困擾，無限種的光速變化，提供駕駛最佳照明！而向來不讓人失望的ŠKODA在OCTAVIA行李廂置物空間部分分別擁有600公升(斜背車型)以及640公升 (旅行車型)的極佳表現，後者更堪稱是同級距中的佼佼者。尤其是旅行車型部分，尚可透過螢幕設定，在開啟尾門時讓行李廂蓋板自動後收一段，更方便放置物品；雙層地板在收納貴重物品時更具隱密性。

新車控台賦予猶如大型平板的多媒體聲控主機，除了手勢翻面以及觸控之外，還有聲控功能：只要喊出「你好 ŠKODA」就可以開始指揮它調整車內溫度、導航、開音樂…等多項功能讓車主慢慢體驗樂趣。當然這套10吋的多媒體主機不僅於此，透過螢幕系統還可以設定車內多項配備；如開啟調整多達10色並內含5種情境設定的車內氛圍燈；KESSY免鑰匙遙控的車門開啟設定 (可四門同時、單側前後車門或是僅單一車門)；HUD投影式平視顯示器投射在前擋風玻璃上的角度及大小；螢幕上亦可設定我的最愛首頁，將常用功能一次彙整，最多可加到四個頁面。最重要的是，ŠKODA將這套系統設計得非常智慧，車主可如同使用現在的智慧型手機一樣用直覺式操控，而且全部是中文介面，方便又聰明！除此之外，OCTAVIA RS車款尚有專屬的歡迎Logo和動畫 ，讓車主備感尊榮。承襲RS優良傳統的OCTAVIA RS無論是性能、空間表現、科技配備以及主被動安全皆為同級佼佼者，良好的操控表現更深獲媒體推崇，堪稱是智世代性能旅行車最佳首選。