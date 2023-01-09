SHARP攜手豪星擴大產品服務 新的一年也能喝好水！

現代人注重生活品質，尤其不論料理、泡茶、泡咖啡，水都離不開我們的生活，大家對吃下肚的東西越加嚴格把關，中部知名三溫飲水機業者豪星公司，有著30多年的開發飲水機經驗，在商用、家用、工業用飲水、淨水技術上皆有著良好口碑，今年豪星公司將在1月與日本SHARP國際品牌合作，讓SHARP系列淨水器能夠擴大通路，民眾喝到超純淨的水不再是一件難事了！不論是冬天熱水、夏天冰水，一鍵按下不用等，SHARP系列淨水器更強調櫥櫃安裝不占空間，加上優美的純白外觀，十分適合現在家庭的空間及裝潢。

SHARP系列淨水器包含「WJ-PU01T超淨抗菌除鉛淨水器」、「WJ-AC01T超強效碳纖淨水器」、「WJ-RT01T超淨RO柔順口感淨水器」三大產品，特別在「水道一體」、「輕鬆更換濾心」、「可疊加濾心」等特點上受到消費者的喜愛，SHARP特別強調，水道一體設計為全球獨家專利發明，其將水道與濾芯設計為一模組，更換濾心即更換水道，完全不怕水道內的汙垢殘留，導致喝下不乾淨的水，非常受到家裡有長輩、小朋友的家庭歡迎，直呼回不去了！

SHARP系列淨水器擁有非常優美的外觀，加上輕薄短小的機身，非常適合現在居家空間不大的家庭，也不需要大費周章更換濾水器，新年換新機，新生活就此展開。圖／業者提供

除此之外，由於SHARP系列淨水器有RO逆滲透、活性碳等多種濾材，用戶可以根據居住地區水源品質，疊加多道濾材，透過層層過濾達到安全無虞的淨水體驗，加強水質的淨化程度，而在更換或疊加濾材上，由於模組化，所以整體變得更加輕薄短小，不似傳統淨水器的笨重、難以更換，只需要輕輕扳一下，就能將濾材整隻拿起或疊加，強調國小學生也能輕鬆更換，且不需要太大的櫥櫃空間，被譽為是淨水器中的精品。

豪星公司在今（9）日台北世貿家電展最後一天的展覽現場上，也舉辦與SHARP合作的新品發表會，往後要買到、喝到好水的管道又多了一條！不僅如此，SHARP目前更祭出除舊佈新優惠活動，只要是凡購買「WJ-PU01T超淨抗菌除鉛淨水器」前1000組的客人，即贈送一年份市值4,800元的濾芯組活動，而搭配年後政府發放的6,000元，豪星也不手軟，將延續家電展的除舊佈新熱潮，預計推出放大術，幫助民眾能夠省荷包，相關訊息將在年後發布，民眾可選擇保留並留意活動訊息。