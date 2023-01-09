林榮森書法藝術時尚創作 中友時尚藝廊展出

書法名家林榮森「毫端清興」書法藝術時尚創作展，元月8日於台中市中友百貨A棟12樓時尚藝廊舉行開幕茶會。林榮森表示，此次展出共22件作品，文體有行草、隸書、甲古文與拓片創作，展題毫端清興是呈現公餘閒暇，不同時空環境下隨興創作的小品，反映日常生活所思及在筆墨毫端留下的趣味，期為觀賞者帶來心靈清歡。

林榮森藉蘇軾詩作自況，「雪沫乳花浮午盞，蓼茸蒿筍試春盤，人間有味是清歡」不僅映景，更可比擬書法以時尚之姿呈現日常況味，不獨美食、風景與人生，生活亦然，處恬淡中展現永恆。

林榮森說明，書法除以創作的主要表現和作品形式，更超越文字線條所承載的意涵，在筆畫縱橫間延展創作者的思想與情感。此次，呼應展場加入潮流時尚元素，部分作品擺脫傳統格式，在變化中創造出多元活潑的趣味，不僅書體多元，更使用多樣材質紙張與木頭以豐富創作載體，內容則選取日常生活周遭題材，除表現個人創作理念外，更希望引起觀者共鳴，讓藝術更平易近人。

林榮森進一步說明，創作者的壓力莫過於來自不斷自我超越的要求。每一幅創作就像人生的選擇，正確的方法與觀念會決定書法藝術生命的高度與成就。書法的創作必須突破重重關卡，是故善始者實繁，而克終者蓋寡。記得30年前獲得國軍文藝金像獎時，書法篆刻界大老王北岳老師曾品評:「林榮森書法隸書是新體 隸書，開創出有別傳統的書寫形式」開風氣之先並蔚為潮風，前輩書家的肯定與鼓勵，至今讓他一刻不敢或忘，創作中始終保持初心，持續精進。

「藝術即生活，生活即藝術」。林榮森期盼讓墨色的濃郁與淺淡、線條的力度與巧拙、時尚的新潮與復古成為中友時尚藝廊中最美麗的一道風景，透過書法藝術展覽，引發更多人對書法的愛好，喚醒大眾重視新一代學子文字書寫的能力，讓書法藝術與文字實用功能在這個世代繼續薪傳不輟。

台中市文化局副局長曾能汀說，林榮森的書法清雅球遒勁，力透紙背，要有浩然之氣才能得此創作。中友百貨企畫處經理簡聰政說，林榮森其人溫文雅、文學造詣高，書法藝術創作成就非凡。此次更以墨寶設計兔年吉祥紅包袋及春聯為新年增添藝術氣息，同時認購林榮森捐贈義賣的「持盈保泰」作品，所得2.5萬元則7全數捐贈給「南投家扶中心」作為公益。

「毫端清興」書法藝術時尚創作展，展出日期到2月27日止。

林榮森「毫端清興」書法藝術時尚創作展，全體佳賓大合照。圖/戴辰攝影



林榮森小檔案

現任：

南投縣政府文化局長、南投縣文化基金會常務董事兼執行長、南投縣公共藝術審議委員會副召集人、南投縣文化資產審議委員會委員、南投縣社區總體營造副召集人、南投縣書法學會名譽理事長、國立中興大學中文系兼任助理教授、明道大學兼任教授。

歷任

臺灣省永久免審查作家協會秘書長、全國美展、歷屆全省美展、大墩美展、南瀛美展、玉山美展、磺溪美展、中華文化薪傳獎、全國學生 美展、全國國語文競賽及歷屆國父紀念館全國青年書畫比賽、中部美展、各縣市學生美展、地方美展、 各縣市國語文競賽之評審委員

獲獎紀錄：連續三年榮獲全省美展前三名，並取得永久免審查資格、全國美展第一名、中山文藝書法獎、中興文藝獎章(書法)、臺北市美展特優(首獎)、教育部文藝創作獎第一名、青溪文藝金環獎第一名、國軍文藝金像獎第一名、南瀛美展書法類南瀛獎(首獎)、中國文藝獎章(書法)。