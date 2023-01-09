福壽山農場國民賓館正式開幕！即日起接受訂房

福壽山農場國民賓館經歷10年的努力，耗資3.2億，興建2年多，於今(9日)正式對外營運，並於1月10日起開始接受1月至4月的訂房。開幕當日包含國軍退除役官兵輔導委員會副主任委員姜振中及立法委員江啟臣等人一同為新賓館開幕並獻上祝福。

出席福壽山農場國民賓館開幕的貴賓合影。圖／業者提供

福壽山農場於民國46年為開墾中橫道路之開路先鋒供應糧食，由輔導會號召待退士兵100名，於此墾荒拓土並成為世外桃源「福壽山農場」。福壽山農場位於海拔2260公尺，可遠眺梨山的季節景色，合歡山、雪山的層巒疊嶂映入眼簾，四季獨特景色，美不勝收；此外，高山種植技術，孕育出許多優良的蘋果、水梨、福壽長春茶等，讓到這裡遊客不僅可以享受美味的在地餐點，也可以選擇結合休閒的生態旅遊，使旅程有了更多樣化的遊憩體驗，成為了觀光轉型的成功案例。

福壽山農場特色的觀光行程，遊客絡繹不絕，為了舒緩一房難求的困境，新國民賓館歷經十年淬鍊，以「拙樸無華、再現榮光、互利共好」為初衷，透過虛實變化、垂直及水平線條手法，設計整體建築造型，塑造獨特、簡約、自然的韻味，62間客房包含四人及雙人房型，獨立陽台，讓住宿者欣賞周圍綠色的群山美景，也提供許多貼心設計，全館暖氣、浴室暖風機及免治馬桶等，讓遊客到來有賓至如歸的感受。