歡送虎年 喜迎金兔年！大地酒店送出最新住房優惠

生肖屬「虎」、名字中有「虎」字 入住即贈2,000元餐飲福氣金

歲末年初又是充滿感恩時刻，在即將告別虎年之際，為感謝賓客的鼓勵與支持，大地酒店特別推出「虎辭勝歲」住房專案，即日起至1月19日止，凡「生肖屬虎」或名字中有「虎」字(如虎、琥、彪等皆適用)貴賓，每房加贈餐飲福氣金2,000元，可於館內三間餐廳消費抵用。為迎接金兔年來臨，春節期間特別為房客設計多元有趣活動，可抽福袋試試手氣，也能參與財神爺快閃、打卡送可愛餅乾、春聯DIY等豐富遊戲，讓民眾過個熱鬧、開心的好年。

「虎辭勝歲住房專案」售價10,800元，限平日周一至周四使用，訂房且入住時出示身分證佐證生肖或姓名，每房贈送2,000元餐飲抵用金，可於大地酒店館內奇岩一號中餐廳、喜歡西餐廳、月兒彎彎涮涮鍋等三間餐廳使用，自由挑選喜愛的餐點。另提供翌日早餐兩客、The Gaia SPA 500元折價券，睡前還享Happy Hour時光，每個房間都有獨立溫泉池，旅客可在房內泡湯、眺望丹鳳山美景，或到大地酒店最知名的雪景大眾風呂，欣賞世外桃源般的飄雪美景、享受療癒的白磺泉，與家人閨蜜度過最閒適夜晚。

年節活動安排財神爺快閃。圖／大地酒店提供

配合長達10天春節年假，大地酒店從除夕開始即設計豐富春節活動，凡入住、泡湯或用餐貴賓，皆可購買福袋來試試手氣，售價1,888元，頭獎為超過3萬元「丹鳳套房一泊一食住宿券」，另外還有獨立湯屋及大眾風呂泡湯券、法國精品Hermes沐浴備品組、美食餐飲券等多項好禮，獎品高達33萬元。另有財神爺不定時在館內快閃，帶給賓客滿滿的驚喜；拍照打卡再送兔子造型手工點心，並提供房客免費春聯DIY體驗，可以製作喜愛的春聯，帶回家當作美好的紀念。

福袋頭獎提供破3萬元的丹鳳套房。圖／大地酒店提供

大地酒店總經理陳惠慈表示，虎年是充滿挑戰與收穫的一年，這一年突破大環境的考驗，且獲得許多貴賓支持與愛護，現在正是回饋最好時機。展望金兔年，在春節提供豐富的福袋獎項，有趣好玩的遊戲內容，歡迎所有貴賓同來歡慶新年。未來也將定期推出多種優惠方案，並持續創造更精采多元的人文、藝術之旅，為喜愛北投及大地酒店的賓客持續耕耘及努力。