福容大飯店年節「吉醬糕升」伴手禮玉兔迎春鴻圖大展

2023年玉兔迎春，過年登門拜訪必備伴手禮，向親友送上誠摯祝福。福容大飯店「吉醬糕升」伴手禮盒與「御選鳳梨酥／蔓越莓酥」禮盒，長輩最愛的經典美味料多又實在，送禮不只有面子也有裡子！「吉醬糕升」伴手禮盒內含精選 XO 醬禮盒、港式臘味蘿蔔糕、懷舊家鄉芋頭糕，優惠價1,880元，或另可選擇單一品項購買。「御選鳳梨酥/蔓越莓酥」禮盒，可選購單一或綜合口味，每盒12入688元。福容會員再享新福級95折、銀福級9折、金福級88折優惠。

福容「吉醬糕升」禮盒-料多實在送禮有面子有裡子。 圖／福容大飯店提供

福容大飯店年節「吉醬糕升」伴手禮，給親朋好友討個好彩頭，寓意新年步步高升、鴻圖大展。其中精選 XO 醬禮盒嚴選上等干貝、櫻花蝦，配以辣椒、蒜蓉、紅蔥頭等食材拌炒而成，鹹香下飯、口感濃郁細膩；港式臘味蘿蔔糕則呈現古早家鄉味，以傳統古法將高品質白蘿蔔、港式臘腸、蝦米等加入在來米漿，口感Q潤、用料實在；懷舊家鄉芋頭糕濃郁的芋頭香氣，再搭配港式臘腸與蝦米，口感細緻綿密，融合記憶中的懷舊美味。象徵福氣旺來的「御選鳳梨酥/蔓越莓酥」禮盒選用日曬熟成的台灣鳳梨及嚴選蔓越莓，水果香氣十足。紮實飽滿內餡，搭配法式烘培的專業傳統工法，交織出酸酸甜甜的幸福口感，不只能討長輩歡心，也讓大小朋友忍不住一口接著一口。

福容XO醬禮盒-鹹香下飯大小朋友都愛吃。 圖／福容大飯店提供

此外春節期間想出遊玩的民眾，1月20至29日到福容大飯店全連鎖分店，會員累積消費滿10,000元加碼贈送福星點數168點，滿30,000元以上加碼贈送福星點數368點，消費滿50,000元以上最高加贈888點，立即可兌換三溫暖泡湯、福容桃園店胡椒肚雞鍋或福容高雄店十三味羊肉爐等禮品。只要動手下載享福卡APP並註冊成為會員，立即享有好康。詳情請洽官網：https://www.fullon-hotels.com.tw/