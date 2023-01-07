高登麥克菲爾 Gordon&MacPhail聯手小後苑大直新春限定精選威士忌純飲套組

迎接嶄新幸福的2023年，「高登麥克菲爾Gordon & MacPhail單一麥芽威士忌」聯手大直小後苑推出「五套風味主題．五個故事：新春限定精選威士忌純飲套組」活動，即日起至2023年2月28日止，只要到小後苑大直，就能品飲到最受威士忌行家青睞的高登麥克菲爾以「行家首選系列(Connoisseurs Choice)」為主軸之套組所呈現的「花心帝王？花香帝王！」、「一枚銀幣，引你渡過群島雪莉」、「初施脂粉的花樣女子」、「帶有故事的哈雷騎士」、「風趣中帶有哲理的老紳士」五套風味主題單一麥芽蘇格蘭威士忌，為新年合奏出豐富且多元的序曲。

「花心帝王？花香帝王！」將帝王調和威士忌拆解成三支來自不同蒸餾廠的重填波本桶威士忌，輕盈的花香用不同方式陳述，三種花香調和後就是帝王威士忌的風味。套組內容：CONNOISSEURS CHOICE 行家首選系列CRAIGELLACHIE 2005/13YO/46% REFILL BOURBON BARREL15ml、MACDUFF 2006/15YO/54.6% REFILL BOURBON BARREL 15ml、AULTMORE 2005/15YO/53.8% REFILL BOURBON BARREL 15ml 。per set/ NT$ 900。業者提供

廷漢企業行銷總監Matty Huang表示，臺灣在全世界威士忌來說是具舉足輕重且核心的市場，高登麥克菲爾（Gordon & MacPhail）這兩年陸續推出世代系列(Generations)80年格蘭利威酒廠（Glenlivet Distillery）、72年米爾頓酒廠（Milton Distillery）1949年蒸餾、紀念女王登基70週年的格蘭冠酒廠（Glen Grant Distillery）1952年70年單一麥芽威士忌等超高酒齡單一麥芽威士忌，不僅成為近年威士忌行家與收藏家爭相搶購的威士忌，更證明了高登麥克菲爾四代傳承的經驗與專業的實力。而今(2023)年高登麥克菲爾第一檔活動，特別與小後苑大直店聯手推出期間限定的五大主題純飲套組，透過五套風味主題，讓威士忌新鮮人以及饕客有此絕佳的機會一次品酩各式風味主題的高登麥克菲爾，此五套組係以行家首選系列(Connoisseurs Choice)」為主軸，其中「初施脂粉的花樣女子」主題組合中可品嚐到珍稀罕見於市場的「酒廠印記Distillery Labels」的LINKWOOD 25年，而「帶有故事的哈雷騎士」主題組合中，也有少見的「探索系列 DISCOVERY」LEDAIG 12年。五套風味主題提供各種風味與口感－無論花果香、辛香料、煙燻泥煤，油脂感重或是輕薄，滿足所有顧客，可以選擇自己所愛。

「一枚銀幣，引你渡過群島雪莉」，典故來自神話故事，主人翁咬著銀幣穿越群島，來到另一個世界。帶著些許奇幻氛圍，讓人也跟著穿梭在島嶼區的雪莉桶威士忌風味中，穿梭了木質馨香、輕盈果香到些許煙燻香氣，彷彿身處大航海時代前往新世界的旅途般迷人。套組內容：CONNOISSEURS CHOICE 行家首選系列，FIRST FILL SHERRY HOGSHEAD 15ml、HIGHLAND PARK 2002/18YO /58.1% REFILL SHERRY BUTT 15ml、SCAPA 1993/28YO /56.3% FIRST FILL SHERRY PUNCHEON 15ml。per set/ NT$ 2100。業者提供

「 初施脂粉的花樣女子」則為女性顧客所設計，強調平易近人的淡雅花香與馥郁的果香，在飽嘗花香與果香之後，Speyburn 1989 28yo將提供爆炸性的香氣呈現，讓花香帶出熟成橘子、烤棉花糖、烤麵包的風味，最後的Linkwood 25yo以飽滿的油脂度、厚實的果香做為完美結語。套組內容：CONNOISSEURS CHOICE 行家首選系列，STRATHMILL 2004/13YO/46% REFILL BOURBON BARREL 15ml、MANNOCHMORE 1997/23YO/52.4% FIRST FILL AMERICAN HOGSHEAD 15ml、SPEYBURN 1989/28YO/46% REFILL AMERICAN HOGSHEAD 15ml、DISTILLERY LABELS 酒廠印記系列LINKWOOD 25YO/46%/15ml。per set/ NT$ 2500。業者提供

小後苑大直營運經理Jerry則表示，定位為專業威士忌酒吧的小後苑大直，純飲部分向來沒有提供酒單，這次特別為高登麥克菲爾Gordon & MacPhail精選五組純飲套組、設計五個故事，帶領顧客沉浸在花香氛圍，進而悠遊於蘇格蘭島嶼區，甚至體驗酒精濃度低高交織的奇妙感受。不僅照顧了威士忌饕客，同時也顧及了喜愛的花香系的威士忌品飲者。喜愛花香味的顧客可以品飲「花心帝王？花香帝王！」或是「初施脂粉的花樣女子」，這兩個主題的系列酒款都是花香為主。若想喝帶有油脂感或是雪莉桶風味， 就可以嘗試「一枚銀幣，引你渡過群島雪莉」這個主題。餐食的部分，建議輕煙燻泥煤搭配生蠔或海鮮，波本桶、花香調的適合油脂感比較淡的食物，雪莉桶的則可搭配油脂感比較重的食物；至於辛辣食物，無疑是重泥煤口味或重雪莉桶酒款。

「帶有故事的哈雷騎士」推薦給重磅的威士忌品飲行家，喝得到高低年份的控桶功力以及經過時間淬煉後反映出的酒廠風格，組成原因是煙燻味與雪莉桶並不太容易控制，但高登麥克菲爾（Gordon & MacPhail）卻能做出平衡感，既喝得到雪莉桶的果乾風味，煙燻感也會隨著高低年份而有細節差異，是相當具有個性的一組套酒。套組內容：DISCOVERY 探索系列 LEDAIG 12YO/43% SMOKY 15ml，CONNOISSEURS CHOICE 行家首選系列LEDAIG 1993/28YO/54.1% REFILL SHERRY BUTT 15ml、CAOL ILA 2007/12YO/45% HERMITAGE CASK FINISHED 15ml、CAOL ILA 1988/31YO/51.4% REFILL SHERRY BUTT 15ml。per set/ NT$ 3500。業者提供

「風趣中帶有哲理的老紳士」第一款Bladnoch酒廠的酒質淡雅、帶著青草香與小白花的清新感，但是在雪莉桶中陳釀32年後，竟具有濃稠果醬感、龍眼蜜香也會隱約出現；接著Glen Grant這個來自斯佩賽區的酒廠，酒體非常乾淨，帶著花香，因為酒質輕盈，所以橡木桶影響較深，經過30年窖藏後使風味帶著溫潤的木質調性，花果香則隱藏在中後段。最後的Bruichladdich艾雷島酒廠並非重煙燻的酒廠，而是老木頭稍微燒過去那種淡淡的煙燻味，經過29年熟成後會跑出cheese味、烤餅乾的香氣，後面是濃郁的cheese味，像經過歲月精練沉澱後才懂得的人生況味。套組內容：CONNOISSEURS CHOICE 行家首選系列BLADNOCH 1988/32YO/55.8%，REFILL SHERRY HOGSHEAD 15ml，GLEN GRANT/1989/30YO/55.3% REFILL BOURBON BARREL 15ml，BRUICHLADDICH 1990 /29YO/51.6%，REFILL SHERRY HOGSHEAD 15ml。per set /NT$ 6000。業者提供

高登麥克菲爾 Gordon & MacPhail 敬邀所有威士忌新手、饕客，前往小後苑大直店，品飲五組主題套酒，體驗高登麥克菲爾歷經百年的專業控桶與陳釀工藝，作為2023年威士忌之旅的出發點。

更多活動詳情請洽小後苑大直店02 8502 5657，高登麥克菲爾相關資訊請洽台灣總代理廷漢企業(Cottingham Ltd.)或上Facebook粉絲頁「廷漢-威士記事」。

(工商時報提醒您 禁止酒駕 未成年請勿飲酒)