高登麥克菲爾 Gordon&MacPhail聯手小後苑大直新春限定精選威士忌純飲套組
迎接嶄新幸福的2023年，「高登麥克菲爾Gordon & MacPhail單一麥芽威士忌」聯手大直小後苑推出「五套風味主題．五個故事：新春限定精選威士忌純飲套組」活動，即日起至2023年2月28日止，只要到小後苑大直，就能品飲到最受威士忌行家青睞的高登麥克菲爾以「行家首選系列(Connoisseurs Choice)」為主軸之套組所呈現的「花心帝王？花香帝王！」、「一枚銀幣，引你渡過群島雪莉」、「初施脂粉的花樣女子」、「帶有故事的哈雷騎士」、「風趣中帶有哲理的老紳士」五套風味主題單一麥芽蘇格蘭威士忌，為新年合奏出豐富且多元的序曲。
廷漢企業行銷總監Matty Huang表示，臺灣在全世界威士忌來說是具舉足輕重且核心的市場，高登麥克菲爾（Gordon & MacPhail）這兩年陸續推出世代系列(Generations)80年格蘭利威酒廠（Glenlivet Distillery）、72年米爾頓酒廠（Milton Distillery）1949年蒸餾、紀念女王登基70週年的格蘭冠酒廠（Glen Grant Distillery）1952年70年單一麥芽威士忌等超高酒齡單一麥芽威士忌，不僅成為近年威士忌行家與收藏家爭相搶購的威士忌，更證明了高登麥克菲爾四代傳承的經驗與專業的實力。而今(2023)年高登麥克菲爾第一檔活動，特別與小後苑大直店聯手推出期間限定的五大主題純飲套組，透過五套風味主題，讓威士忌新鮮人以及饕客有此絕佳的機會一次品酩各式風味主題的高登麥克菲爾，此五套組係以行家首選系列(Connoisseurs Choice)」為主軸，其中「初施脂粉的花樣女子」主題組合中可品嚐到珍稀罕見於市場的「酒廠印記Distillery Labels」的LINKWOOD 25年，而「帶有故事的哈雷騎士」主題組合中，也有少見的「探索系列 DISCOVERY」LEDAIG 12年。五套風味主題提供各種風味與口感－無論花果香、辛香料、煙燻泥煤，油脂感重或是輕薄，滿足所有顧客，可以選擇自己所愛。
小後苑大直營運經理Jerry則表示，定位為專業威士忌酒吧的小後苑大直，純飲部分向來沒有提供酒單，這次特別為高登麥克菲爾Gordon & MacPhail精選五組純飲套組、設計五個故事，帶領顧客沉浸在花香氛圍，進而悠遊於蘇格蘭島嶼區，甚至體驗酒精濃度低高交織的奇妙感受。不僅照顧了威士忌饕客，同時也顧及了喜愛的花香系的威士忌品飲者。喜愛花香味的顧客可以品飲「花心帝王？花香帝王！」或是「初施脂粉的花樣女子」，這兩個主題的系列酒款都是花香為主。若想喝帶有油脂感或是雪莉桶風味， 就可以嘗試「一枚銀幣，引你渡過群島雪莉」這個主題。餐食的部分，建議輕煙燻泥煤搭配生蠔或海鮮，波本桶、花香調的適合油脂感比較淡的食物，雪莉桶的則可搭配油脂感比較重的食物；至於辛辣食物，無疑是重泥煤口味或重雪莉桶酒款。
高登麥克菲爾 Gordon & MacPhail 敬邀所有威士忌新手、饕客，前往小後苑大直店，品飲五組主題套酒，體驗高登麥克菲爾歷經百年的專業控桶與陳釀工藝，作為2023年威士忌之旅的出發點。
更多活動詳情請洽小後苑大直店02 8502 5657，高登麥克菲爾相關資訊請洽台灣總代理廷漢企業(Cottingham Ltd.)或上Facebook粉絲頁「廷漢-威士記事」。
(工商時報提醒您 禁止酒駕 未成年請勿飲酒)