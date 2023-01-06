高球界美事又添美事一樁！ 國寶集團旗下高球場與日本Happy Valley等四座高球場締結為姊妹球場

後疫情時代來臨，最近興起的『旅遊運動行程』參與人數跟著逐漸攀升！像是國外馬拉松、國外滑雪、觀賞各項國際賽事等，都是兼具旅遊與運動的絕佳選擇！台灣的高爾夫球也是揚名世界的台灣之光！在這波『運旅行程』推波助瀾下，國寶集團一本積極推廣與扶植好手熱忱，積極推動所屬球場與國際品質接軌，當即劍及履及隆重宣布將旗下的三座球場：『東華球場』、『東方之星球場』、『黃金海岸球場』，與位在日本北海道的『Happy Valley球場』等四座球場締結為姊妹球場！國寶集團育樂事業群湯順甄營運長表示：「我們非常期待這次的合作！『Happy Valley Golf Club』對於品質的維護與人員服務的訓練一直是我們參考與學習的對象，希望能帶給我們的會員與國內的球友們更多不同的視野！」

位於日本北海道的appy Valley球場，以其豐富植被與自然風景馳名。圖／業者提供

位於日本北海道石狩郡的『Happy Valley Golf Club』，風光秀麗景色怡人，致力於打造北海道的頂級球場！球場的設計是運用自然地形、樹木和池塘佈置為27洞冠軍賽道。以設計師ロナルド・フリーム的概念規劃，將球道連接到草皮的丘陵和起伏的果嶺，形成視覺上的排列美學，到此遊憩擊球，可以充分體驗北海道美不勝收的自然風光。於此同時，也能享受集團斥資數百億日圓精心打造的club house：寬敞明亮的用餐環境、休憩空間與乾淨舒適的更衣、淋浴空間，此外，更有專業親切的貼心服務！非常值得球友們前往探訪！「我們努力追求更好更完善的設備與服務品質，歡迎大家來北海道遊玩，更歡迎到Happy Valley Golf Club來打球！能夠與理念相同的『國寶集團』締結合作，是我們的榮幸！」Happy Valley Golf Club林宗翰董事長說道。

Happy Valley球場設施完備，包括提供住宿等溫馨舒適的休憩空間。圖／業者提供

正式簽約儀式於年初1月5日，在國寶集團『東華高爾夫球場』舉行，『Happy Valley球場』係由董事長林宗翰親自出席，國寶集團則由育樂事業群營運長湯順甄領銜，進行雙方締結簽約儀式。國寶集團相信，期待未來除了硬體設備與軟體服務的進一步交流之外，技術品質與管理層面也都更臻美好！同時也為雙方球場的會員們，增加更多的擊球場域，尤其東華球場的尊榮會員們更可以享有優質的服務與各項優惠福利！