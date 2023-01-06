喜氣迎兔年 台酒春節造型酒禮盒推薦

歲末年初正是親朋好友相約的好日子，這樣的時刻，怎麼能少的了代表真情久久的酒禮盒呢?迎接全新2023兔年的到來，台酒也順勢推出了春節禮盒與推薦送禮酒款，這些設計相當讓人愛不釋手，光是這些包裝，就讓人有買好幾組回家珍藏的衝動，加上內裝優質玉山高粱酒液，厚工的製酒工藝，不管是要去拜年還是想收藏自己喝都可以～今年台酒有什麼應景的高粱酒類禮盒推薦呢？

首先推薦的正是代表兔年行大運[玉山特曲高粱酒禮盒(玉兔迎春)]，玉山特曲高粱採特殊固態發酵、蒸餾，經三年貯存熟成，搭配生動逗趣的生肖造型酒，是每年收藏送禮的應景夯品。

台酒年年熱銷的祝福酒禮盒，喜慶鞭炮造型[玉山台灣特級紅高粱8年陳高禮盒(一炮而紅)] 寓意炮竹一聲除舊歲，迎來新年好運到，[玉山台灣高粱酒禮盒(平安好運)]，紅潤可口五爪蘋果造型，葉片上搭配可愛又幸運的七星瓢蟲，春節送禮寓意平安與豐收;也有「桔」（柑橘）造型瓷瓶的玉山台灣特饌高粱酒禮盒，寓意新的一年大吉大利。

台酒玉山台灣高粱酒禮盒(平安好運)。圖/台酒提供

「桔」（柑橘）造型瓷瓶的玉山台灣特饌高粱酒禮盒，寓意新的一年大吉大利。。圖/台酒提供

台酒奢華閃耀的黃金高粱系列，臨近中央山脈太魯閣的「花蓮酒廠」，嚴選優質陳年高粱酒精心勾兌，融合最佳比例「食用金」， 香氣優雅、口感甘醇圓潤，享受金黃金五感體驗。

(禁止酒駕 安全誠無價 酒後找代駕)