歲末最強檔！燦坤「不離開 永遠在！會員特典」限時開打 百萬年終自己抽

住宅家電汰舊換新潮！燦坤超前佈署加碼K幣最高折萬元

受疫情影響的三個年頭裡，大家持續不懈地尋找著能與病毒共存的生活型態，在這段艱難而多變的經歷中，燦坤仍保持著既堅定又誠懇的初心、聚攏團結，從生活的方方面面一直陪伴大家左右。年前最強檔會員特典重磅登場，燦坤特以「不離開 永遠在」為題，帶給會員眾多物超所值的折扣與超值回饋，不僅有百萬燦坤K幣天天抽、MacBook Pro及Blueair 清淨機等滿額豪禮限量送，還有一日限定商品下殺34折起優惠！因應住宅家電汰舊換新政策新上路，燦坤更搶先超前佈署推出加碼方案，活動期間限時回饋高達萬元！燦坤「不離開 永遠在」會員特典自2022年12月30日至2023年1月8日，連續10天超狂優惠轉不停。年前來燦坤，煥然一新的精彩生活就從2023年啟程吧！

百萬燦坤K幣天天抽、折抵無上限！

燦坤「不離開 永遠在」會員特典狂撒K幣迎新年，會員特典期間消費滿300元起，即可參加天天抽燦坤K幣抽獎活動，總金額高達100萬燦坤K幣，累積金額高、折抵無上限，買越多中獎機率越高！不僅如此，燦坤K幣還能放大玩，活動期間購買指定商品用燦坤K幣可再享加倍折抵回饋，最高金額可放大4倍，燦坤K幣折抵最精省！

新年當然還要迎接朋友，凡於會員特典期間至實體門市加入會員，燦坤即送市值超過500元的3C入會好禮多選一；下載燦坤APP並綁定會員，還能再獲得112燦坤K幣。這次燦坤更與7大銀行超級聯手（陽信銀行/國泰世華銀行/玉山銀行/花旗銀行/中國信託銀行/匯豐銀行/台新商銀），會員特典期間，刷指定銀行信用卡滿額最高回饋6,000燦坤K幣；刷台新銀行X燦坤生活聯名卡筆筆再享0.5%燦坤K幣回饋！

會員獨享豪禮滿額就送MacBook Pro 13.3吋！

燦坤會員獨家豪禮一直在！會員特典期間，燦坤會員於全台實體門市消費滿1.5萬起即可享有專屬滿額好禮，消滿30萬再享燦坤最高等級黑卡Surpass VIP 專屬七大禮遇，還能帶走限量dyson Omni-glide多向吸塵器或SAMSUNG Galaxy A13 5G/64G + Galaxy Tab A7 Lite WIFI，消費滿50萬送MacBook Pro 13.3吋、Blueair 18-30坪全天候除菌7770i清淨機二選一！成為燦坤Surpass會員好禮領不完，燦坤首度祭出Surpass會員獨享K幣滿額回饋，消費滿30萬加碼送3,000 K幣；滿50萬加碼送5,000 K幣！

會員特典限定一日限量商品下殺34折起

會員特典期間連續10天每日指定商品限量超低價，優惠價格僅限當日限定，最低34折超狂優惠挑戰市場最低價！SANSUI 藍牙微型劇院，原價2,980元，指定日期限量下殺只要999元，直降34折；Acer 24型IPS超薄液晶顯示器，原價4,990元，指定日期限量下殺只要2,999元，直降6折；BRAUN Oral-B + Omron健康守護超值組，原價3460元，指定日期限量下殺只要1,999元，直降59折。

燦坤會員特典打響！燦坤K幣大放送、百萬年終自己抽。圖／燦坤提供

燦坤重磅「獨家加碼送5,000 K幣」，最高折扣上看萬元

經濟部日前已宣布自2023年起全新「家電汰舊換新節能補助政策」將正式上路，燦坤作為3C通路領導品牌當然不落人後，搶先響應政府節能政策、推動住宅家電汰舊換新，即日起推出四大家電汰舊換新獨家補助計畫，只要於活動期間至燦坤購買指定節能家電（冰箱、洗衣機、空調、電視）即可額外獲得5,000燦坤K幣，再加乘冰箱及空調品類之政府補助及貨物稅減免共計最高5,000元補助金*，新的一年汰舊換新來燦坤最高補助上看萬元！

此外購買指定家電商品還可再享舊換新加碼贈禮！購買Panasonic 650公升六門日製變頻玻璃冰箱活動價現省10,000元（加碼5,000燦坤 K幣及5,000元政府補助），燦坤獨家再送BRITA濾水壺，還能帶走原廠加碼贈品：膳魔師不鏽鋼食物保溫罐+全家商品卡$5,000+松下電器60周年紀念杯；買LG一對一雙迴轉變頻單冷空調（會員促銷價29,160元），K幣回饋加上政府補助最高可折10,000元，加碼再送超值滿額禮。燦坤挺你新年家電舊換新，住宅節電新生活就從新一年開始。

兔來運轉，燦坤超狂優惠轉不停！大螢幕4K電視萬元有找，指定電視下殺5折起陪全家高清過好年

三星SAMSUNG 75型4K QLED 智慧連網電視原價104,900元，會員促銷價69,900元，會員特典購買現省35,000元再送燦坤專屬豪禮，登錄還有郵政禮卷2,000元贈品，加購三星指定劇院獨家再送1,000燦坤K幣；飛利浦PHILIPS 75型4K安卓智慧聯網顯示器原價59,900，限時下殺5折超低價；JVC 50吋4K HDR護眼液晶顯⽰器原價14,900，活動價不到9,000元，免萬元就能入⼿！三星SAMSUNG 5.1.2聲道全景聲微型劇院原價39,900元，活動價現折10,000元獨家再送1,000燦坤K幣以及小旋風無限吸塵器(市價$1,190)，登錄還能帶走無線後環繞喇叭(市價$10,900)。

新年汰舊換新動起來！熱門冰洗、空調系列商品驚喜好禮限時送

新的一年迫不及待穿新衣嗎？當然少不了一台清新的洗衣設備呵護你的新衣！HITACHI 11公斤風熨斗洗衣機原價39,900元，活動價現省6,000元，登錄送虛擬商品券$1,000及伊崎蒸烤兩用鍋、獨家加碼再送三井武田震動按摩槍，贈品市價總值達5,660元；Panasonic 15 公斤洗脫烘滾筒洗衣機原價39,900，會員促銷價35,010元，再送膳魔師不鏽鋼單柄雪平鍋等總市值超過4,000元之原廠贈品。

寒冷的冬季更要暖暖的過，無論冷暖空調還是電暖器，燦坤通通都能滿足你！TECO精品一對一變頻冷暖空調原價22,900，活動期間現折4,000元，還能帶走TECO輕量無刷吸塵器(市價$2,690)，加價3,999即可升級10年延長保固；嘉儀豪華版HELLER 12片葉片電暖爐會員促銷價8,800元，隨附原廠精裝配件，活動期間再享加碼好禮二選一；米爾mill對流式電暖器會員促銷價5,390元，下殺54折起！

2023汰舊換新補助超前佈署！燦坤重磅「獨家加碼送5,000 K幣」，最高折扣上看萬元 。圖／燦坤提供

新年換新手機/平板指定款最高直降5,000元，加碼汰舊換新專案再享平板加價購優惠

最熱門的新手機及平板款式來燦坤通通有！iPhone 14 Plus 256GB會員促銷價32,999元，再送市價1,380元的UAG保護殼及獨家好禮二選一，加上Apple舊換新折抵金額還能再加碼10%；三星SAMSUNG Galaxy Z Flip4 5G (8G/128G及8G/256G)限時直降5,000元，買就送限量Galaxy Buds2 (市價$4,990)。

Samsung Galaxy Tab S7鍵盤組平板指定款，最高現折4,299元還能再獲得精美大禮包，特典期間更獨家加碼贈送M365(市價$2,190)。iPad Pro 11吋 M2 128G會員促銷價直降30,867元，再享 Microsoft 365 + 羅技 Combo touch加價購優惠價4,990元(組合市價$8,180)。

燦坤會員特典獨家再加碼家電汰舊換新專案，凡於活動期間購買空調、電視、冰箱、洗衣機或是萬元以上的小家電，即可享 Samsung Galaxy Tab 指定平板機型加購促銷價優惠，最高可現折高達1,000元。

筆電限時下殺63折起，指定商品再送微軟M365及燦坤BoBee Care一年保固，舊換新再享最高折抵14,800元優惠！

燦坤隨時備⿑萬台筆電任你挑！會員特典推薦ASUS VivoBookS TN3402 翻轉觸控筆電原價27,900元，限時下殺6,000元折扣，再送市價599元128G隨身碟；Acer Aspire A715電競筆電原價34,900元，會員促銷價只要29,900元，挑戰12代i7市場最低價，再享筆電舊換新最高折抵14,800元。來燦坤買Intel EVO認證筆電，升級你的生產力就趁現在！

準備迎接新春假期、寒假，燦坤主打三大熱門遊戲限時開搶！任天堂Nintendo Switch+運動同捆組只要8,080元，再送任天堂隨身包及背包禮品組；PS5諸神黃昏同捆組+G29賽車方向盤會員促銷價27,370元，現折2,700元、加碼再送Driving Force Shifter變速器(市價$1,900)。燦坤超多遊戲現貨不必等，讓你放假玩好玩滿！

燦坤最高規格安裝服務「VVIP級尊榮安裝」升級上線！

燦坤到府安裝服務即日起宣布全面升級，正式推出「VVIP 尊榮級安裝」，搭配專業技師與協作夥伴到府服務，從空調、冰箱、洗衣機、電視、到洗碗機，不僅有精準的環境評估及專業的測試與安裝工法，運送過程更講求機體完善保護以及現場全面環境保護措施及善後，事前的即時通報與事後的滿意度調查更讓人感到滿滿的放心。數十道縝密安裝作業流程，期望通過專業團隊帶給顧客最貼心的服務品質，燦坤將最尊榮的細緻服務落實到家電安裝細節裡，任何時刻都要讓每一位顧客感受到燦坤所傳遞的美好生活價值。

＊詳細活動內容請見活動DM，以上內容燦坤保留最後更動、解釋權利。

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