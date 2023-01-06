Q Burger斥資12億元 打造1,100坪台灣營運總部

導入數位智慧化管理系統 數位轉型再升級

新北在地連鎖早餐品牌饗樂餐飲（Q Burger）斥資12億元，在三重購置1,100坪土地打造Q Burger台灣營運總部，導入數位智慧化管理系統，提升營運效率。1月6日於三重的台灣營運總部盛大舉辦開幕典禮，並邀請行政院蘇貞昌院長、新北市政府經發局長何怡明、饗樂餐飲（Q Burger）董事長鄭瑞賓等貴賓一同蒞臨，見證台灣中小企業成功轉型的關鍵時刻。

饗樂餐飲（Q Burger）董事長鄭瑞賓表示，該公司102年自三重的早午餐店發跡，團隊平均年齡僅29歲，始終秉持「深耕台灣，佈局全球」的營運初衷，應變非常快速。除了主打多元餐飲品項外，也創新導入數位科技工具，開發智能點餐APP，不只提供消費者簡單快速的點餐體驗，公司也能快速掌握產品庫存和銷售狀態，這也使得Q Burger成功在眾多早午餐市場中站穩腳步，獲得110年國家磐石獎，成為30年來首次獲獎的餐飲業，111年更陸續獲得品牌金舶獎、數位轉型鼎革獎-領袖獎與楷模獎雙獎，以及創業楷模暨相扶獎等多項獎項殊榮。為了提升市場競爭力以及倉儲管理，在三重購置1,100坪土地打造Q Burger台灣營運總部，作為未來企業研發產品、人才培育、業務行銷推動、以及物流中心之主要據點。

饗樂餐飲董事長鄭瑞賓表示，為提升市場競爭力及倉儲管理，在三重打造台灣營運總部，作為未來企業研發產品、人才培育、業務行銷推動、以及物流中心之主要據點。圖╱新北市經發局提供

新北市經發局長何怡明表示，這幾年疫情震盪了餐飲業的佈局，加速了餐飲業數位轉型的契機，更加著重實體與數位的結合應用。Q Burger新落成的台灣營運總部即是打破傳統餐飲業思維，成功導入數位、智慧技術，提升物流規模及維持市場競爭力，為數位轉型的典範。新北市也去（111）年以「數位轉型四部曲」，提供企業診斷諮詢服務、培育產業領域專才、解決企業營運資金需求、提供新北廠商專屬優惠方案，協助企業數位轉型發展。此外，市府團隊自108年成立招商一條龍服務至今，也積極招商引資，已落實投資191案，創造超過3,680億元投資金額，增加逾8.6萬個就業機會。未來仍將以「安居樂業」為願景，建構友善投資環境，吸引企業持續投資新北，推動新北經濟發展動能。

行政院長蘇貞昌、新北市經發局長何怡明、饗樂餐飲董事長鄭瑞賓等貴賓共同剪綵，恭賀營運總部成立。圖╱新北市經發局提供

新北市經發局為強化台灣品牌競爭力並塑造企業典範，去（111）年與中華民國全國商業總會合作舉辦第四屆「品牌金舶獎」，其中饗樂餐飲實業股份有限公司（Q Burger）拔萃出群，榮獲「服務創新組」獎項殊榮，足以作為企業標竿學習典範，也是市府推動經濟發展的重要企業夥伴。新北市具有優良的投資環境，歡迎國內外企業持續加碼投資新北，市府團隊展臂歡迎，並大力給予投資夥伴們熱情支持與行政協助。