台灣經貿網「跨境電商實戰營」 即日起開放報名

為協助跨境電商產學界合作，全台最大B2B電商平台「台灣經貿網」2023年再度攜手電商龍頭亞馬遜全球開店與社群巨擘Meta，共同辦理「跨境電商實戰營」。主辦單位外貿協會於1月5日舉辦線上招生說明會，由台灣經貿網、亞馬遜全球開店及Meta分別派專人介紹活動內容，並邀請2022年得獎廠商及學生現身說法；活動當日吸引83家廠商及24所大專院校師生報名，包含台大、成大、中正及逢甲等共兩百多人參加。

「台灣經貿網跨境電商實戰營」由經濟部國際貿易局委託外貿協會營運的台灣經貿網辦理，至今已經連續辦理8年，每年都有不同的辦理主軸、培訓課程與實際操作內容，一直以來都是非常重要且受企業與學校歡迎的活動之一。2023年台灣經貿網、亞馬遜全球開店及Meta也將提供參賽學生及企業完整電商培訓課程，並媒合台灣中小企業與大專院校學生組隊，協助廠商於台灣經貿網或亞馬遜實際開店、上架產品，並與學生共同規劃電商營運策略，進行宣傳、頁面優化、投放廣告等操作。學生可透過營運廠商平台，從實作中學習電商經營技巧、社群經營策略、文案撰寫方法，豐富數位商務經驗及能力，增加未來就業競爭力。今年，結合影音行銷的趨勢，提供團隊產製產品介紹影片，運用最新趨勢，提高買主停留網站的時間，促成商機與訂單。

外貿協會數位商務處彭嘉琪專案經理介紹跨境電商實戰營相關細節。圖╱貿協提供

外貿協會數商處陳鈴君處長表示，2022年（第8屆）參加廠商成效顯著，如政治大學與螺寶五金合作的政電拍拍團隊，於比賽3個月期間，在Facebook更吸引超過20萬次的觸及人數，帶來近3千次點擊，收到海外15家買主商機；台北商業大學與世塑有限公司媽祖託夢要我取這名團隊，成功使廠商在台灣經貿網的企業網曝光量增加1,600次以上，並吸引來自美國、南非及印度的新買主，成效非常顯著。

本活動歡迎有意進行跨境電商的中小企業，以及對電商有興趣的大專院校學生組隊參加，即日起開放報名，額滿即止，詳情請參考（https://info.taiwantrade.com/memberindex/ttcampus）。