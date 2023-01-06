迎接10天春節連假　大板根森林溫泉酒店全新型態渡假體驗

即接迎來10天農曆春節連假，挑選一個兼具度假、泡湯，且還可以品嘗美食、圍爐歡聚的旅遊勝地很重要。座落於新北三峽大板根森林溫泉酒店，坐擁全台唯一、僅存的中低海拔原生亞熱帶雨林，因為園區內有許多百年老樹的大型板根，因而命名。在此山巒雍翠的自然環境下，擁有豐富的植物生態，堪稱「亞熱帶雨林植物寶窟」，而此處的芬多精也有自然療癒的效果，讓人置身其中立刻恢復活力、能量滿載。同時，也探勘出無色無味頂級的碳酸氫鈉鹽泉，有美人湯稱譽的泉質，讓大板根森林溫泉酒店在森林浴之外，泡湯享受成為品味人士放鬆身心的渡假私房景點。

自 2020 年起，大板根森林溫泉酒店以大自然森林氛圍結合戶外展覽，陸續展出恐龍及古生物常設特展。寒假時「RootCamp根目錄文創」攜手「大板根森林溫泉酒店」舉辦有別於一般兒童冬令營，串聯大板根特有的自然森林及安全舒適的環境，讓孩子在追求興趣同時，也能培養學習獨立的能力。「自然科普冬令營系列」包括恐龍探索營及甲蟲生態營，「恐龍探索營」可讓喜愛恐龍的孩子，體驗走進森林及實驗室尋找恐龍的足跡，並從中學習及激發對科普的興趣；「甲蟲生態營」能讓孩子走出水泥叢林，投入大自然懷抱，藉由戶外觀察及有趣生動的課程，激發孩子對科學研究的興趣。

座落於新北三峽大板根森林溫泉酒店，已成為品味人士放鬆身心的渡假私房景點。圖／大板根森林溫泉酒店

大板根林溫泉酒店在春節期間推出一系列日式太鼓打擊樂團及中國古典演奏樂團表演活動，也規畫活潑生動的生態導覽及美食饗宴，現場還準備豐富的福袋選購還可搭配優惠套票使用，可免去舟車勞頓，走出戶外來親近大自然，在熱帶雨林芬多精及溫泉SPA雙重享受下，體驗養生健康安心旅行，只要住宿也都包含森林入園門票、露天溫泉 SPA、中西式 Buffet 早餐。

此外，退房後也不用急著走，包含溫泉設施和森林園區都能繼續使用。大板根森林溫泉酒店結合森林溫泉、渡假會議、人文藝術，任何時候走訪一趟大板根森林溫泉酒店，用森林包圍身心寧靜，不讓時間約束，給自己一個放鬆假期來個慢活之旅，盡情享受悠閒時光，放鬆體驗屬於自己的春節假期。

更多訊息可查詢大板根森林溫泉酒店網站：www.thegreatroots.com，或訂房專線(02)2674-9228分機1 、傳真: (02)2672-0534。