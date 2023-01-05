搶攻年貨商機 西寧市場自治會推出「冬季酬賓 暖心好禮」消費券活動

農曆年節將至，家家戶戶開始準備年貨，為迎接新年喜慶，西寧市場一樓自治會特別推出「冬季酬賓 暖心好禮」消費券活動，於5日起至8日止為期4天，只要暖心價2,000元即可購買3,000元市場消費券，相當於下殺6.7折。開賣首日一早即吸引許多人潮，有民眾一早6點就來市場搶頭香，買氣強強滾，充份感受到傳統市場滿滿的消費力。

去年9月繼西寧市場推出「幸福相挺 感恩有禮」消費活動大受好評，今年迎接新年即延續前一波活動熱潮，且適逢農曆春節前夕為傳統市場採購旺季，西寧市場一樓販售多樣化南北乾貨及加工食品，更是年節不可或缺的採買首選。

雖疫情趨緩解封帶動消費熱潮，但萬物皆漲讓民眾有些卻步。西寧市場一樓攤商們聽到消費者的心聲，除了盡量穩定價格，自治會還規畫「冬季酬賓 暖心好禮」消費券活動，回饋老顧客及鄰里們的支持與愛護，特別推出西寧市場一樓專屬消費券，市價3,000元消費券，只要花2,000元就可購買，在萬物齊漲時不須擔心荷包縮水，期望能帶動攤商購買商機。

西寧市場一樓舉辦「冬季酬賓 暖心好禮」販售消費券活動。圖／主辦單位提供

市場消費券於1月5日開賣至8日止連續四天、限量1,000份，使用期限自1月10日至2月26日止，趕搭年貨採買好時機。尤其是西寧市場一樓專門販售干貝、香菇、鮑魚、瓜子等南北雜貨，還有各種豆製品、火鍋料等都是年貨首選，來一趟西寧市場一樓一次辦齊年貨。

西寧市場一樓自治會會長卓文水表示，自疫情後市場銷售大受影響，減少許多觀光客，民眾也不太敢出門採買，但去年舉辦的集點活動受到好評，成功帶動一波買氣，而此次活動訊息一公告就收到熱烈回響，因此特別趕在年節前推出活動，期望能大幅提升攤商業績，讓大家過個好年。

西寧市場一樓販售消費券，開買首日吸引滿滿人潮，買氣超旺。圖／主辦單位提供

開買首日搶到消費券的消費者直呼賺到，如此好康的活動，歡迎西寧市場鄉親朋友們絕對不可錯過千載難逢機會，趕快帶著全家大小來到最熱情、最有年節氣氛的西寧市場，享受熱鬧的市場氛圍。