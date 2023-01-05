唯豐年節伴手禮鴻兔大展《我的小新乾》送禮到心坎裡

「兔年春節，想要送禮送到心坎裡?」唯豐肉鬆推出「鴻兔大展」年節伴手禮系列，推薦超人氣禮盒｢享粥道禮盒｣、｢雙重奏禮盒｣、｢四重奏禮盒｣、｢培根禮盒｣，唯豐《我的小新乾》陪伴大家前兔似錦，送禮送到家家戶戶，送禮送到心坎裡。

唯豐「享粥道－養生即食粥」營養禮盒，選用高營養發芽米搭配尊享肉鬆與綜合堅果，保健全家營養防護力。圖／唯豐肉鬆提供

唯豐肉鬆創立於1963年，傳承近60年的招牌品味，為台北知名伴手禮品牌；經多年深耕，打造《我的小新乾》子品牌傳承再創新。嚴選「黃金十八兩」腱子肉，採用台灣溫體黑毛豬的後腿腱子肉，以「三斤豬肉烘製一斤肉鬆」，榮獲食品界的米其林肯定－ITQI國際風味評鑑二星獎章(Superior Taste Award of International Taste & Quality Institute)。產品線從肉鬆、肉乾、肉脯，精研多種副產品，如豬肉條、豬肉角、牛肉乾、旗魚鬆、火腿等。將「唯豐經典豬肉鬆」融入日常生活飲食，從米食到吐司，烹飪到烘焙，體驗東方與西方餐食的多元融合，感受老台北的美味與人情味。

唯豐《我的小新乾》｢培根禮盒｣包含蜜汁、黑胡椒與麻辣三種口味，任君品味。圖／唯豐肉鬆提供

近年唯豐《我的小新乾》跨入健康保健領域，以研發專利發芽米，用「活米」創新推出《享粥道－養生即食粥》，以高營養發芽米搭配尊享肉鬆，保健長輩的營養防護力。「愛與養生要即時，家人營養品吉食」，「吃粥配肉鬆」是台灣經典飲食文化，讓品味養生即時粥與尊享肉鬆，即時補充樂齡族群與全家人所需的多種健康營養素。唯豐《我的小新乾》超人氣禮盒｢享粥道禮盒｣、｢雙重奏禮盒｣、｢四重奏禮盒｣、｢培根禮盒｣等最新動態，請關注唯豐「我的小新乾」FB粉專，更多會員優惠請上官網www.wayfongtw.com