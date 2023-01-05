長軸豪奢旗艦傲然登台 BENTLEY BENTAYGA EXTENDED WHEELBASE

承襲Mulsanne旗艦精神與極致優雅舒適後座空間，並賦予該廠著名手工技藝，Bentley車廠最新長軸豪奢休旅旗艦-Bentayga Extended Wheelbase，由總代理永三汽車正式導入，新車基本售價1380萬元起；Azure車型1550萬元起。

絕非僅僅是延伸軸距，Bentley投入高達歐元9位數開發成本、超過2,500件全新零組件、總和近2,000週的測試時間，推出獨立於Flying Spur、Continental GT、Continental GT Convertible及Bentayga的第5款新車-Bentayga Extended Wheelbase，同時延續品牌一貫著名高效性能、精緻工藝與無限客製化創意。

Bentayga Extended Wheelbase (EWB)由最新第二代Bentayga發展而來，延伸了180 mm軸距及後座空間，在開發設計之初即重新規畫底盤、側面鈑件與車頂線條等，以確保毫無妥協的品牌車輛美學。軸距由2,995 mm加長至3,175 mm、車長達5,305 mm的Bentyaga EWB，所有增加部分皆運用於後座空間的延展，創造出層峰豪華後艙饗宴，首創主動式溫度控制和進階坐姿偵測調整，確立難以企及的領導風範。

靈活多樣的座位配置是Bentayga車系一貫特點，Bentayga EWB除了常見的獨立4座與5座選擇，標準4+1座佈局具有16向可調、加溫、通風和5種按摩模式功能，後座中央座椅讓空間依需求隨時變換。

NEW BENTAYGA EXTENDED WHEELBASE的極致豪奢後座。圖／業者提供

全新開發Bentley航空座椅套件可搭配4+1座或4座配置，多達22向調整功能之餘，在紓壓模式下座椅會以最大40度傾斜椅背，並自動展開地毯與皮革綴飾的休憩置腳踏板，商務模式則有較為直挺的座椅角度，提供愜意舒適的移動辦公室，VIP模式同時往前移動前座乘客位以求空間最大化，僅需透過後座觸控多功能遙控螢幕即能輕易轉換不同場景。主動式控溫座椅科技將偵測乘客體溫及濕度，進而判斷該開啟加溫或通風功能，甚至同步進行以維護最適宜的乘坐環境，偕同進階坐姿調整系統，可根據乘坐受力點自動調校椅面支撐性，由全新開發的腿部與肩部椅墊並新增額外側邊包覆，多達177種個別變化、6大獨立區塊、3種調適模式，藉由複雜且精密計算大幅降低乘坐疲勞感，持續達3小時循序漸進地微調，使乘客得以盡情享受每趟旅途。

Bentayga EWB擁有最先進的車室絎縫圖紋，結合數位化的工藝技術，精緻對稱的鑽石型菱格紋在椅面肩部優雅呈現，頂級皮革格紋中更綴以直徑小於1 mm的細孔，跳脫以往的現代設計在車門面板與室內空間延續整體性。獨特的流光菱格套件將每片前門板12顆、後門板22顆LED光點崁入皮革孔紋中，精心排列透亮且色彩豐富的光源，營造出專屬視覺氛圍。在儀表木飾及車門細節上，Bentley工匠巧妙融入僅厚0.07 mm的金屬飾紋鑲嵌，展現亙久彌新的極致手工藝成就。

首度裝配於休旅車型的後輪轉向系統，讓Bentayga EWB即便受益於長軸距的優勢，卻得以消弭劣勢。僅需11.8公尺的迴轉半徑，相較於標準軸距的車型減少了7%，增添高速轉向操控信心與低速變向便利性。配合列為標配的Bentley動態駕駛系統，續寫Bentayga車系立下的性能標竿，以48V電子防傾桿適切維持上乘駕乘舒適、操控性與車身之間的完美平衡。為因應全新車身配置並延續愉悅頂級駕乘體驗，除了將天窗往後移動125 mm讓自然光得以完整流瀉至車室空間，也首次加入電動啟閉車門功能，開啟時可提供輕微輔助，關閉車門則能以位於後座中控台的按鈕一鍵輕鬆操作。

Bentayga EWB搭載品牌著名V8汽油動力，擁有550 PS及770 Nm的強勁輸出，0~100 km/h加速僅需4.6秒！安全極速可達290 km/h。在高效動能之外，最亮眼的特點則是全新鍍鉻豎式水箱格柵。採用Flying Spur的設計做為概念發想，在維持既有型格風範中盡顯視覺張力。另外，Bentley團隊透過減震降噪工程，把介於5 Hz至20 Hz之間的一般常時行駛噪音，有效降低27%之譜；更透過超過4年的時間追蹤上千位測試者，得知暴露在70分貝以上的交通噪音環境中，憂鬱風險將高出65%，因此Bentayga EWB盡力進行整體優化，達到較其他車款低4% – 26%的靜肅品質。

Bentayga EWB分為標準版、Azure兩種車型，Azure具備額外9種車色、共16種車色選擇，飾以鍍鉻車身框條及專屬22吋10輻指向性輪圈，車內外Azure銘牌彰顯不凡身分。內裝以環境友善的細孔紋理木飾搭配對比色座椅縫線和滾邊，車室情境光源結合厚織地毯達到身心一致的放鬆感受，增添駕馭便利性的長途駕駛舒適套件、電動啟閉後車門也不吝為個人風格最佳展演。