疫後電商商機！屏東共好名店雲工具闖出佳績

為迎接後疫情國內外旅遊潮，屏東共好名店共30家無私交流，分享彼此如何透過雲工具導流、外送外帶、預約服務、線上銷售等，並積極學習LINE熱點、LINE官方帳號與LINE旅遊等數位新工具，瞄準數位新商機！

VOILA VOILA 花啦花啦創辦人宋翁豚與太太鄧筱梅致力推廣法國美食，過去只有每週四下午在屏東市廣東路快閃，現透過雲工具接單排程生產，翻轉過去生產太少，客人買不到，或者生產太多，浪費食材捶心肝的困境。圖／黃耀寬提供

分享雲工具祕技的名店分別是：日安手作早午坊、回味的故鄉越式創心料理、VOILA VOILA 花啦花啦、熊涼製冰所與胡仔妹蛋糕等，甚至邀請知名手機攝影達人王小路分享，如何透過手機，也能營造出近乎商業攝影的效果！

胡仔妹蛋糕咖啡之家胡志豪(右)說，因家中有慢飛天使，加上疫情摧殘三年，原本想放棄，幸好透過共好計畫，學習使用雲工具，提高營運效率，擁有更多時間陪孩子，沒想到自己在偏鄉，也被經濟部中小企業處照顧到。圖／黃耀寬提供

VOILA VOILA 花啦花啦宋翁豚，是來自法國的台灣女婿，在疫情爆發前夕回到台灣創業，擁有正統的法國點心好手藝，每顆點心的工序繁瑣且全部手作，但知名度不夠，過去固定每週四下午營業，但估算市場需求只要失準，往往造成食材浪費；現在藉由LINE熱點來推廣自己的可麗露，提供消費者預訂服務，精確預估應生產的數量。

位於屏東市中正國小旁的日安手作早午坊林容資說明，堅持使用健康食材手作料理，讓消費者享受食物的原味，好吃且對身體沒有負擔，除早午餐外，因應疫情，還提供紫米健康餐盒，深獲消費者喜愛，本次透過使用雲工具後，吸引許多首次消費者，並透過不定期的會員專屬優惠活動，提高會員黏著度，沒想到，雲工具也能進行會員經營，小兵立大功。

手機攝影達人王小路，為共好計畫店家手把手教學，逐一指導店家如何利用自然採光，用自己的手機，也能拍出近乎商業攝影的效果。圖／黃耀寬提供

胡仔妹蛋糕咖啡之家胡志豪哽咽強調，非常感謝經濟部中小企業處輔導，原本已被疫情逼到山窮水盡，且自己在萬丹僻巷深弄很難找，且家中有慢飛天使，照顧孩子已筋疲力盡，無力克服行銷瓶頸，幸好輔導團隊手把手教學，現在透過電商系統整理訂單，彌補疫情期間嚴重損失，加上是線上預購，節省訂單抄錯的困擾，對自己在偏鄉，也被中央政府照顧到，實在喜出望外！

由經濟部中小企業處委託中華民國資訊軟體協會執行，並由臺灣獨角獸創意有限公司輔導，屏東本次共有141家品牌參與共好計畫「屏東O2O」，積極經營LINE生態系，並透過LINE熱點經營，爭取電商商機，並透過聯合行銷，曝光在地店家的美好！