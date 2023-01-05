2023世貿年貨大展 北港媽祖鑾座駐駕

百家廠商喜迎兔年解封商機

2023年「世貿年貨大展暨禮品贈品展」於1月6日至9日上午10時至下午6時在臺北世貿一館展出，共邀請115家廠商，使用近300個攤位，熱熱鬧鬧迎兔年。

過去3年，在雲林北港朝天宮媽祖鑾座駐駕庇佑下，年貨展皆如期舉辦，成為疫情期間少數均能順利開展的展覽，本屆在疫情漸趨穩定之時，開心迎來第10屆展覽。1月5日由外貿協會董事長黃志芳、北港朝天宮董事長蔡咏鍀及常務董事吳炳俊擔任主祭官，進行莊嚴的安座儀式，感謝北港媽過去的庇佑，也祈求來年的照拂。

年貨展主要參與團隊長官俏皮比愛心，歡迎大家一起參觀年貨展。左起：上聯國際展覽公司時醒華董事長，外貿協會李惠玲副秘書長、外貿協會王熙蒙秘書長、北港朝天宮蔡咏鍀董事長、外貿協會黃志芳董事長、中華民國電器商業同業公會廖全平理事長及臺北市電器公會邱創興理事長。圖╱貿協提供

北港朝天宮媽祖今年除了實體駐駕外，本屆首次於年貨展結合XRSPACE，帶來新台潮宮廟元宇宙，民眾可以在元宇宙體驗參拜、點光明燈、擲筊、蓋鐘與抽籤詩等獨特應用，塑造獨一無二的虛擬媽祖聖殿體驗經驗。當然每年於朝天宮攤位詢問度超高的春節限定「擲筊拿好禮」活動也強勢回歸，擲到愈多聖筊，領的開運禮愈大，歡迎大家一起同樂，炒熱年貨展現場氣氛。

今年展覽主打「五星開運年菜」和「水產海鮮超市」，各式各樣澎湃年菜組合輪番上陣，冬季暖身聖品的胡椒豬肚雞湯、年夜飯主角級的黃金蟲草烏骨雞湯、過年必備的烏魚子尊爵禮盒等，搭配上各式各樣的海鮮套組，都是廠商精選，誠意滿滿的過節良伴。今年在吃的之外，也號召茶、酒廠商一同參與，提供各種新年限定組合，讓三五好友之間新年團聚，更添豐富滋味。

為炒熱年節氣氛，主辦單位更在展期間安排了一個又一個的趣味活動，展前在官網預約就有機會在展中抽中野生旭蟹砂鍋魚頭、黃金鮑魚佛跳牆年菜組、韓國鍋具組等好禮，迎兔年試手氣。其他還有預約參與的開運燙金紅包免費拿、新春拍貼好運來、擲筊拿好禮、年菜美食免費試吃、伴手禮試吃品鑒會等系列活動，讓所有參觀的民眾，有玩有吃有拿，一站購足年節必備商品。