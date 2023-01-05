2023世貿年貨大展 北港媽祖鑾座駐駕
百家廠商喜迎兔年解封商機
2023年「世貿年貨大展暨禮品贈品展」於1月6日至9日上午10時至下午6時在臺北世貿一館展出，共邀請115家廠商，使用近300個攤位，熱熱鬧鬧迎兔年。
過去3年，在雲林北港朝天宮媽祖鑾座駐駕庇佑下，年貨展皆如期舉辦，成為疫情期間少數均能順利開展的展覽，本屆在疫情漸趨穩定之時，開心迎來第10屆展覽。1月5日由外貿協會董事長黃志芳、北港朝天宮董事長蔡咏鍀及常務董事吳炳俊擔任主祭官，進行莊嚴的安座儀式，感謝北港媽過去的庇佑，也祈求來年的照拂。
北港朝天宮媽祖今年除了實體駐駕外，本屆首次於年貨展結合XRSPACE，帶來新台潮宮廟元宇宙，民眾可以在元宇宙體驗參拜、點光明燈、擲筊、蓋鐘與抽籤詩等獨特應用，塑造獨一無二的虛擬媽祖聖殿體驗經驗。當然每年於朝天宮攤位詢問度超高的春節限定「擲筊拿好禮」活動也強勢回歸，擲到愈多聖筊，領的開運禮愈大，歡迎大家一起同樂，炒熱年貨展現場氣氛。
今年展覽主打「五星開運年菜」和「水產海鮮超市」，各式各樣澎湃年菜組合輪番上陣，冬季暖身聖品的胡椒豬肚雞湯、年夜飯主角級的黃金蟲草烏骨雞湯、過年必備的烏魚子尊爵禮盒等，搭配上各式各樣的海鮮套組，都是廠商精選，誠意滿滿的過節良伴。今年在吃的之外，也號召茶、酒廠商一同參與，提供各種新年限定組合，讓三五好友之間新年團聚，更添豐富滋味。
為炒熱年節氣氛，主辦單位更在展期間安排了一個又一個的趣味活動，展前在官網預約就有機會在展中抽中野生旭蟹砂鍋魚頭、黃金鮑魚佛跳牆年菜組、韓國鍋具組等好禮，迎兔年試手氣。其他還有預約參與的開運燙金紅包免費拿、新春拍貼好運來、擲筊拿好禮、年菜美食免費試吃、伴手禮試吃品鑒會等系列活動，讓所有參觀的民眾，有玩有吃有拿，一站購足年節必備商品。