買歌林液晶顯示器 送LiTV電視頻道餐

螢幕太小、畫質不夠好，會讓人與電視的距離越來越近，視力下降的速度也就越來越快，為了兼顧觀影、打遊戲的舒適體驗，歌林androidtv 11採用數位輸出4K 60p及低藍光護眼模式，可過濾高達60%的藍光，運用DC直流電源技術進行線性調光，螢幕不閃爍，確保輸出影像更流暢、不傷眼。即日起凡購買歌林GU01系列、EU09/EU10系列等指定機型，下載並註冊/登入 LiTV，即可享有 LiTV「電視頻道餐」30天免費看(已購買活動指定系列者亦可追溯享有同等福利)。

歌林GU01系列4K聯網液晶顯示器，採用數位輸出4K 60p及低藍光護眼模式，可過濾高達60%的藍光，運用DC直流電源技術進行線性調光，螢幕不閃爍，確保輸出影像更流暢、不傷眼。Ultra HD 4K面板，解析度為3840*2160 4K，是Full HD（FHD）的4倍，搭載HDR/HLG，畫面自動區分為1000個小區塊，進行分區對比控制，每一分區獨立運算場景適性化對比曲線，提升局部對比度，進階增強對比度，層次感更佳，加上DOLBY VISION，能更有效而明顯地提升畫面明暗細節跟色彩範圍，影像輸出時可以呈現更接近拍攝的畫面，同時也具備動態補償MEMC，可強化影像動態流暢度，運動賽事精彩細節不漏看。

歌林EU09及EU10採用dbx-tv及Dolby Digital Plus音效模式，具杜比環繞音效7.1聲道，有音樂模式、電影模式、標準模式可供選擇。除了強化音效體驗，影像上也進一步採用Ultra HD 4K面板與超薄極細邊框，支援USB記憶卡、數位相機、MP3播放器等多媒體裝置，搭載android 9.0及手機投影功能APP，可自行下載Youtube、NETFLIX影音平台，可使用無線投屏功能投影，也可透過藍芽連結耳機及音響設備，讓居家空間一秒就可轉變為家庭劇院。

EU09/EU10系列採用Ultra HD 4K面板，解析度為3840*2160 4K，是Full HD（FHD）的4倍，搭載HDR，能更有效而明顯地提升畫面明暗細節跟色彩範圍，影像輸出時可以呈現更接近拍攝的畫面，現代人重度使用3C產品，為了保護眼睛，EU09/EU10系列採用數位輸出4K 60P及可調式低藍光護眼模式，確保輸出影像更流暢、不傷眼，顯色科技上更有大突破，電視螢幕畫質更細緻、色彩對比及亮度更顯著，給眼睛最舒適的視覺體驗，除了具備高品質音效與影像，EU09/EU10系列搭載Cortex-A53處理器，配備64位元4核CPU，處理更快速，以及USB2.0連接埠，除了可連接滑鼠、鍵盤，也可支援USB記憶卡、數位相機、MP3播放器或其他多媒體裝置，只要連接至USB埠，就可立即播放照片、影片或音樂，不管居家上班或休閒娛樂，隨時切換、無縫接軌。

歌林Kolin GU01電視系列如何領取免費1個月LiTV