KitKat化身福兔 全球首發「生肖系列」 7-ELEVEN獨家開賣

即日起台灣同步全球上架 凡於1/24前購買即享第二件6折

全球超人氣品牌雀巢奇巧KitKat巧克力首次過「農曆新年」，推出「雀巢奇巧KitKat幸運兔威化巧克力」新品系列，特別將巧克力外型設計為應景的可愛兔兔、搭配換上2款超萌限定春節喜氣包裝，絕對值得KitKat鐵粉們收藏！此外，呼應農曆新年「吃甜甜、過好年」的傳統習俗，新年限定版口味以經典的KitKat醇濃巧克力為基底搭配招牌威化餅，香甜好滋味迎接兔年，即日起台灣與全球市場同步上市，於7-ELEVEN獨家開賣，至1月24日前更同步推出第二件6折優惠，絕對是巧克力控們過年自用送禮兩相宜首選！

迎農曆新春！雀巢奇巧KitKat巧克力全球首發「生肖系列」包裝全新亮相。圖／雀巢（Nestlé）提供

雀巢奇巧KitKat幸運兔威化巧克力化身「開運兔」、「招財兔」

KitKat總是超乎你的想像！耕耘市場多年，KitKat在口味上求新求變廣為人知，還會依據不同地區、季節推出各式限定款產品，創新多變風格吸引不少鐵粉。這一次，為迎接農曆年節到來，雀巢奇巧KitKat首次結合華人春節及生肖元素推出「生肖系列」，以生肖圖案的新春包裝登場亮相，超萌「幸運福兔」向即將踏入兔年的亞洲國家拜早年，準備好與鐵粉們一起在「兔」年大展鴻「兔」。

KitKat以兔年為發想，推出全新力作「雀巢奇巧KitKat幸運兔威化巧克力」！應景的可愛兔兔巧克力外型，搭配「開運兔」、「招財兔」兩款年味滿滿的新年設計，讓大家開運招財都到手。其中，「開運兔」身旁開出的金梅花，五片花瓣寓意五福臨門，搭配鞭炮象徵除舊佈新，同時也祈願新年平安健康、好運像兔兔一樣「蹦」起來；「招財兔」手持春聯象徵對新年的美好期盼，搭配黃金金幣寓意財運滾滾來。無論哪一款都是拜拜、走春、送禮最佳選擇。

吃KitKat幸運兔威化巧克力讓你順利、美好一整年

俗話說「吃甜甜過好年」，「雀巢奇巧KitKat幸運兔威化巧克力」將經典原味KitKat的香濃奶香搭配外層的巧克力與內層的威化夾心，讓吃巧克力的享受與歡慶年節團聚時光的幸福畫上等號！此外，KitKat最為人稱道的巧克力威化內餡，一口咬下，香濃巧克力搭上酥脆的口感，吃起來層次豐富，圓滿了整個春節假期與親人團聚的溫馨時光，香甜滋味彷彿在祝福著新的一年大家都能「嚐甜頭，順利一整年」！

過年必囤！新春佳節就用雀巢奇巧KitKat同歡，即日起至7-ELEVEN購買享促銷優惠。圖／雀巢（Nestlé）提供

新春佳節就用雀巢奇巧KitKat同歡 即日起至7-ELEVEN購買享促銷優惠

今年農曆春節連假長達10天，瞄準過年期間與家人相伴少不了零食解嘴饞，也為體貼消費者置辦年貨的辛勞，「雀巢奇巧KitKat幸運兔威化巧克力」（$45）即日起在7-ELEVEN獨家熱賣中。此外搭配通路活動，即日起至1月24日前往7-ELEVEN購買指定商品還可享第二件六折優惠。只要銅板價格，就能擁有一份內藏了滿滿祝福心意的好滋味！