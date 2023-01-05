春節返鄉高鐵、客運購票、海外出遊消費 刷LINE Bank快點卡 筆筆回饋「超有感」

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2023年18歲可開戶，快點卡將是18歲用戶第一張精算刷卡優惠、累積理財學習經驗、培養良好消費模式的簽帳金融卡。圖／LINE Bank提供

解封、金兔年海外訂房優惠最高15% 訂房優惠+筆筆2.8%回饋

農曆新年期間，民眾使用LINE Bank快點卡購買返鄉高鐵票、客運票，預計安排出國旅遊行程的民眾，使用LINE Bank快點卡至海外刷卡消費，筆筆皆享LINE POINTS 2.8%回饋。

此外，持LINE Bank快點卡於 Agoda X Visa 專屬網頁訂房（全額付款）並入住，免輸入優惠碼，除快點卡海外筆筆回饋LINE POINTS 2.8%以外，海外飯店訂房再享最高15%訂房優惠（活動至2023年1月31日止，詳情請至活動網頁 ）。

如到Hotels.com X Visa專屬網頁訂房，且於付款頁面輸入折扣代碼「VISA8」，除快點卡海外筆筆回饋外，再享Hotels.com 92折優惠（活動至2023年12月31日止，詳情請洽官網） 。

春節期間全省走透透 旅遊消費指定通路最高11%點數回饋

新年期間民眾寶島各地遊玩，出遊、購物消費，刷快點卡筆筆享LINE POINTS 1%優惠，指定通路加碼回饋更最高享有LINE POINTS 11%回饋！活動期間自2023年1月3日起，一口氣橫跨至4月2日止。用戶倘若於每週一至週五8:00– 24:00，選擇「快點便利購」權益，至四大超商（7-ELEVEN、全家、萊爾富、OK超商等4擇1）、網購外送平台（LINE禮物、momo購物網、foodpanda等3擇1）以指定方式消費，不限金額、每週首筆消費享有最高LINE POINTS 11%點數回饋（限定名額、單筆回饋上限10點）。

2023年優惠店家4大超商全員到齊，國內指定店家加碼優惠，每週首筆最高LINE POINTS 11%。圖／LINE Bank提供

每週五至週日00:00 – 24:00選擇「快點出遊趣」權益，至人氣餐飲（麥當勞、星巴克限綁定 icash Pay付款等2擇1）、交通行車服務（台灣中油-人工加油限綁定LINE Pay付款、iParking-停車 或充電、Autopass – 停車或加油等3擇1），不限金額、每週首筆消費也享有最高LINE POINTS 11% 點數回饋（限定名額、單筆回饋上限10點）。 更多資訊，詳細活動辦法請至官網查詢。