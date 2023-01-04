夢幻逸品一次到位 NEW MAZDA MX-5 RS進化上市

台灣馬自達於今天(1/4)正式發表NEW MAZDA MX-5，除了全車系標配KPC車身平衡控制技術，以提供更加穩定均衡的動態操控表現，更導入全新車色「鋯石棕」以強化外觀亮點；全新NEW MAZDA MX-5 RS更搭載了車迷期盼已久的RECARO跑車座椅、運動化懸吊系統(BILSTEIN避震器)、引擎室強化拉桿等專屬規格，搭配專屬藍色頂蓬。NEW MAZDA MX-5自即日起接單，NEW MAZDA MX-5 MT售價135萬元；NEW MAZDA MX-5 RS售價145萬元；NEW MAZDA MX-5 RF售價為152萬元。

MAZDA MX-5不僅得到金氏世界紀錄認證為全球最暢銷的雙座敞篷跑車，也是當今唯一同時提供軟頂與硬頂兩種敞篷風格的獨特車款。MAZDA MX-5以前置後驅的設定，搭配極致輕量化與50:50配重，完整傳達MAZDA人馬一体的駕馭理念，陪伴每一位探求極致操控樂趣的車主，並持續提升配備來輔助駕馭樂趣的追求。

NEW MAZDA MX-5全車系導入「鋯石棕」全新車色，搭配細膩流暢的車身線條，將車輛提升至精品般水準。圖／業者提供

NEW MAZDA MX-5這次特增RS車型，除了專屬藍色頂蓬，呈現優雅不凡的美學品味；其配備升級至許多車迷期盼已久的夢幻配備，NEW MAZDA MX-5 RS搭載與國際知名RECARO共同開發的跑車座椅，椅面材質採用Nappa及Alcantara類麂皮材質，提供良好的防滑能力與絕佳包覆性，在激烈操駕時能保持身體支撐；另也標配MAZDA與知名避震器大廠BILSTEIN所合作開發的運動化懸吊系統，由BILSTEIN打造經典避震筒阻尼，以MAZDA MX-5專屬設定為基礎，能消除行進間細微的震動與優化輪胎接地表現，使車輛動態更加滑順，操控感受更加愉悅。NEW MAZDA MX-5 RS也在引擎室中增加強化拉桿來提升彎道穩定性，滿足想更加隨心駕馭的車主，充分感受Roadster的魅力。

為了讓駕駛在輕快自信的操控中感受前所未有的駕馭樂趣，NEW MAZDA MX-5全面標配KPC車身平衡控制技術，可有效抑制側傾帶來的不安定感，當轉彎橫向G值超過0.3G時，系統會開始對彎內側後輪施加輕微制動，利用後懸吊結構的反抬升效果，下拉車輛抑制側傾以穩定車身，增加過彎的穩定性。KPC車身平衡控制技術並無增加額外的車重，使MX-5可以在維持輕量化原則的同時，於彎道中更加貼近地面，展現穩定均衡的動態表現。

MAZDA以「KODO 魂動」家族設計語彙，透過光影線條展現靈活、動感的流線設計。NEW MAZDA MX-5全車系導入「鋯石棕」全新車色，搭配細膩流暢的車身線條，讓車主盡情展現前衛而渾然天成的個性組合，NEW MAZDA MX-5 RF車型同時也可提供赤陶紅Nappa真皮座椅與RECARO跑車座椅二款選配，讓車主在獨特出眾的不凡品味中，自由選擇展現對熱血駕馭的極致渴望，抑或是沉穩內斂地表達自我，在NEW MAZDA MX-5的內外鋪陳中皆能展示絕佳平衡，提升至宛如精品般的水準。