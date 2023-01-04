新車加速導入革新服務見成效 HYUNDAI全年銷售逆勢成長15%

儘管2022年國內汽車市場因晶片原物料短缺而影響供應，總市場連續第二年衰退未能衝破43萬台，但HYUNDAI汽車南陽實業在多項經營改革有成及新車熱銷獲得市場高滿意度，繳出全年新車銷售15,419台，成長率15%的漂亮成績單，為所有國產品牌之冠！更是唯一連續三年成長汽車品牌！

在HYUNDAI原廠新世代陣容全球戰略下，南陽實業自2019年起以一年引進一款國產新車，接續重量級的VENUE、Tucson L以至剛導入的The All-New Custin豪華家旅，均以超越同級的高規格配備實力，上市就成為熱銷車款，進而推升國內總銷售連續三年成長紀錄。此外，在新能源車領域也超前思維引進，從高技術力的KONA hybrid、KONA EV到Santa Fe TurboHybrid等，帶給消費者有別於傳統品牌的高CP值選擇，尤其是2022上半年高度話題性的IONIQ 5世界風雲車問世，一舉打響HYUNDAI品牌電動車好感知名度。伴隨銷售高度成長，HYUNDAI汽車亦持續加快有關通路據點市中心大型化建置，目前全台已完成改裝或購地新建48家GDSI原廠規範據點，以滿足更多地區銷售服務量能。而透過Hyundai Promise原廠認證中古車的擴點經營，堅持「收購透明、嚴選認證、六大承諾」，成功創建品牌中古車信賴度；此外，也開展結合企業子公司朝陽租賃及朝日實業的品牌新車短租試乘、電動車eTry與666專案以及車主融資服務。HYUNDAI汽車南陽實業逐步實踐品牌全方位用車服務目標，積極建構「創新的現代，服務的南陽」企業願景。