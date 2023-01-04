Kia再創銷售新高 2022銷售訂單近11,000張 年成長率85%再創品牌巔峰

Kia在2022年以「移動 ‧ 啟發人心」邁入品牌新紀元，Kia總代理台灣森那美起亞並積極導入最新世代車款，不僅為國內前瞻車主提供創新的移動體驗，更在2022年寫下多項歷史銷售紀錄！在2022年國內汽車總市場衰退下，累計Kia全車系含乘用車與商用車，在2022年銷售領牌達4,872台，較去年同期成長達27%！累計全車系銷售訂單，更以近1,1000張訂單、年成長率85%寫下歷史銷售佳績，讓Kia成為國內車市成長最快速的品牌之一！

The Kia EV6純電智慧跨界休旅2022年累計銷售達626台，讓Kia榮登一般進口電動車品牌銷售冠軍！圖／業者提供

作為Kia新世代車款品牌代表作，The Kia EV6純電智慧跨界休旅上市以來更持續受到消費者一致肯定，除了曾在2022年10月奪下當月電動車銷售冠軍外，在2022年累計銷售領牌更達626台，讓Kia一舉躍升為一般進口電動車品牌銷售冠軍！同為新世代車款的Kia進口極致休旅The Sportage，同樣以熱銷表現寫下佳績，在車源陸續到港後，The Sportage在2022年12月銷售領牌達182台，引領Kia全車系含乘用與商用車，在12月領牌突破555台，以年成長率近140%再次寫下同期歷史新高紀錄！

展望2023年，Kia總代理台灣森那美起亞表示，除持續引進導入Kia最新世代車款，也將加速拓展經銷通路網絡，2022年已陸續打造多間依照Kia全新品牌識別CI 2.0的展示中心，包含Kia新北中和展示中心、Kia北台中展示中心、Kia花蓮展示中心、Kia 商用車台中崇德展示中心，以及甫於去年12月全新盛大開幕之Kia高雄鳳山展示中心，今年將陸續完成8間展示中心的升級擴建，目標訂於2025年前達成全台通路新CI 2.0升級，以提供更完善優質的服務。