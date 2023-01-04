元家 「有鮮，生活更有味」 致力打造幸福企業

2023農曆年前，趕快來買好吃又高品質的年菜，將知名主廚都愛的三件元家明星商品「藍鑽蝦、冰釣雪鰈、頂級佛跳牆」帶回家，讓您闔家都能享用五星級餐廳的好菜，過年慶團圓！

元家「藍鑽蝦」讓您好運閃到蝦

不僅逢年過節，平常主婦們都知道要買「藍鑽蝦」，從中秋節到農曆年前，元家出貨藍鑽蝦出到手軟，深受許多網紅、總鋪師、親子家庭、大胃王、旅遊美食達人..等老少都愛，因為藍鑽蝦出生非凡，來自沙烏地阿拉伯紅海，為全世界鹽度最高的海域(鹽度達4.1%)，因此造就藍鑽蝦的肉質超級鮮甜、口感Q彈，甜度(游離性麩胺酸)評比為蝦之冠，更優於明蝦。藍鑽蝦通過GAA(全球水產養殖聯盟)的BAP最高四星級認證，並擁有完整的產銷履歷證明，讓消費者都能夠安心來食用。

現在買盒裝藍鑽蝦，登錄購買發票，就有機會將Dyson V8™ Fluffy+ 無線吸塵器、Dyson Pure Cool™ 二合一涼風空氣清淨機 TP00、飛樂Philo K30 氣炸鍋..等多項好禮帶回家，活動日期：2022/12/01至2023/02/15。

元家「冰釣雪鰈」讓您年年有餘(魚)

來自格陵蘭北極圈，職人手釣，天然一次凍結，全程不解凍的「冰釣雪鰈」，肉色白皙，肉質細緻，營養價值高、少刺，鮮甜無腥味，讓您新鮮吃得出來！元家冰釣雪鰈的食安流程嚴謹，整個供應鏈的生產全都符合國際高標準，產品通過SGS的檢驗，保證無添加藥物或抗生素，嚴格來為消費者把關，讓最親愛的家人，老人、小孩及孕媽咪都能安心食用。

元家「頂級佛跳牆」讓您大飽口福

過年圍爐必備，賣場搶訂購人氣商品，元家推出的品元堂「頂級佛跳牆」，真材食料，衛生又安全。嚴選極品干貝、上品鮑魚、高檔黑玉蔘、特級豬腳、排骨、豬肚、鬆綿芋頭..等近20種嚴選食材，配合秘製湯頭文火燉煮，經長時間的熬煮之後去油、去渣，濃郁甘醇的絕頂滋味。家人一同吃元家品元堂佛跳牆，暖呼呼，幸福好滋味。

元家企業致力打造幸福企業，今年特別新增一項福利措施-員工福利信託，與華南銀行攜手合作，元家企業將額外提撥一筆資金，透過信託方式協助員工即早儲備退休生活所需。圖/謝易晏

元家企業與華南銀行的首度盛事

元家企業深知員工為企業珍貴的資產，替員工爭取許多福利，致力於打造幸福企業。今年特別新增一項福利措施-員工福利信託，選擇與經驗豐富之華南銀行攜手合作，元家企業將額外提撥一筆資金，透過信託方式協助員工即早儲備退休生活所需。華南銀行擁有百年歷史，長期深耕企業客群，截至2021年已輔導上百家公司開辦員工福利信託業務，有鑒於此，元家選擇與華南銀行共同規劃，預計於2023年2月正式啟動元家員工福利信託，以提升員工幸福感，團結企業內部向心力。

元家 有鮮，生活更有味

元家企業今年跨越55週年邁向幸福100年，成為客戶們與消費者心中No.1品牌，產品深入台灣各大量販超市系統、大型餐飲系統、連鎖超商及每個家庭的餐桌上。元家嚴選海鮮產地源頭，提供專業的一條龍服務，從源頭捕撈上岸到加工製成，擁有產銷履歷，通過國際高標準與相關食安認證(HACCP/ISO9001/ISO22000/ISO14001)，全程LMS專業冷鏈物流管理，-20℃ 溫度控管，急速冷凍鎖住新鮮，買元家的海鮮，讓您隨處都能大啖新鮮！

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