第一名店歡慶九週年 會員回娘家團圓

團圓年菜饗食樂 溫馨圍爐吃尾牙

香菇王集團․第一名店於今(1月4日)在小巨蛋舉辦【團圓年菜饗食樂 溫馨圍爐吃尾牙】活動，邀請多年來支持第一名店的老客戶回娘家圍爐吃尾牙，品嚐第一名店推出的「天白冬菇佛跳牆」及「福兔迎祥團圓年菜」，提前歡度春節。

第一名店董事長王義郎非常關注食安問題，強調好食好油。圖／第一名店提供

王義郎董事長特別邀請政商界好友出席共襄盛舉，並表示先前在前主播廖筱君的筱君台灣plus節目上談論食安問題，王董事長長期關注食安問題，追求自然美食的角度來看台灣跟日本飲食文化。王董事長長期與日本維持友好關係，前日本首相安倍晉三驟逝，王董事長義不容辭飛往日本關心慰問家屬，更於去年8月20舉辦安倍晉三追思音樂會在台北國際會議中心（TICC）舉辦，由資深主播廖筱君主持，與台灣人共同關心緬懷前首相安倍晉三。

王維君總經理更表示，王董事長凡事追求完美主義，不論是料理或食材的控管，以及食品安全上都嚴格把關，透過這次第一名店九週年慶，邀請各位會員回娘家團聚吃團圓餐，希望將第一名店的食材共同分享給大家。

第一名店歡慶九週年會員回娘家團圓，邀請會員溫馨圍爐吃尾牙。圖／第一名店提供

香菇王集團成立於1987年，專營進口代理日本第一品牌食材醬料，歡慶九週年大方邀請會員「回娘家」免費品嚐使用自養健康無毒天麴豬搭配第一名店進口的日本頂級醬料製成的多款年菜料理，包含首屈一指「天白冬菇佛跳牆」嚴選頂級鮮嫩的澳洲鮑魚、香氣濃郁的日本頂級冬菇、甘甜的北海道野生干貝，搭配烏參、台灣安心天麴豬豬腳等珍貴食材，湯頭以日本北海道昆布及鰹魚高湯耗時熬製，口味精緻鮮甜，是春節團圓、送禮首選。另外，也提供多款經典年菜菜餚，只需加熱即可輕鬆上桌，適合忙碌的現代人。活動現場可以直接購買，讓消費者輕鬆在家歡聚享受美味健康的年菜。