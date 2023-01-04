鬍子國王攜手揚氏幽墨推出萌兔迎春限時年節禮盒　送禮自用兩相宜

迎接2023新春兔年來臨，台灣手工蛋捲品牌「鬍子國王」攜手台灣茶「揚氏幽墨」聯名推出萌兩款萌兔迎春限時年節禮盒，包含用料十足又美味的頂級手工超涮嘴蛋捲，且搭配100％手採純正台灣高山茶，一次可品嘗蛋捲的微甜、厚奶香及高雅甘醇的茶香，是民眾最對味的年節禮盒，另外還有祭出企業禮盒限時優惠八折起，是2023年送禮自用最體面的年節祝賀禮。

萌兔迎春限時年節禮盒的第一款「獨享兔U」，蛋捲口味三擇一，包含經典AOP奶油、嚴選法國巧克力、濃厚黑金剛花生餡，還有蘋果金萱、白菊烏龍、莓果紅茶、揚氏烏龍、揚氏紅茶等不同口味茶包，包裝使用輕巧方便的手提盒，並以可愛兔子國王為主角，嘴裡咬著胡蘿蔔，表示「咬個好彩頭」的祝賀意涵，也特地幫兔子國王畫上「鬍子」，巧思融入以父親角色出發的品牌「鬍子國王」，展現為食品把關的決心。

萌兔迎春限時年節禮盒的第一款「獨享兔U」，以可愛兔子國王為主角，嘴裡咬著胡蘿蔔，表示「咬個好彩頭」的祝賀意涵。圖／鬍子國王提供

第二款「金兔獻禮」包含經典AOP奶油+手炒肉鬆+濃厚黑金剛花生餡，各2包，以及烏龍茶禮盒內5包+紅茶禮盒茶包各5包，採用大器、方正的紅色喜氣禮盒，以兔子全家福為主題，並以「愛」作為堡壘，表示吃得滿意安心又健康的核心價值，圖中的兩個胡蘿蔔皆意喻著「好彩頭」的祝賀之意。

「金兔獻禮」採用大器、方正的紅色喜氣禮盒，以兔子全家福為主題，表示吃得滿意安心又健康的核心價值，圖中的兩個胡蘿蔔皆意喻著「好彩頭」的祝賀之意。圖／鬍子國王提供

鬍子國王的手工蛋捲曾榮獲世界食品品質評鑒大賞銀獎、iTi國際風味評鑑大賞二星等殊榮、亞太 A.A.美食獎三星，更是全球唯一連續三年榮獲世界食品三大獎（Monde selection、iti、A.A taste award）的優質品牌，也是伴手禮網購市場中的熱賣排行常勝軍。

鬍子國王創辦的初衷來自父親對女兒的愛，創辦人之一的呂承衛，喜歡看著女兒開心吃著零食的笑臉，但卻面對市場上充滿著添加物零食會影響孩子健康感到隱憂，於是他決心自己做寶貝女兒最愛吃的蛋捲，他深信一個好的食品，除了風味的展現，更應該堅持原物料的自然純粹。

「無添加、無鮮味劑、無品質改良劑、無色素香精、無漂白劑、無防腐劑」是鬍子國王對品牌最基礎要求，「精選的原料」則是對女兒的飲食高規格標準，擴及到對消費者的承諾。鬍子國王特別嚴選法國AOP認證手工發酵無鹽奶油、鹽界魚子醬法國鹽之花、日本細緻麵粉等頂級食材。

呂承衛說，「唯有自己敢吃得安心、放心也感到開心，才能提供給消費者最好的體驗。」鬍子國王不只創下單月熱銷60萬支蛋捲的亮眼佳績，還受到網友稱譽為「蛋捲界的LV」。