試車報告》BMW 740i Excellence豪華至尊 長軸旗艦

The Icon of Forwardism！以著豪華車領導品牌高度，BMW發表千錘百煉之全新第七代BMW 7系列豪華旗艦，總代理汎德亦盛大導入，車款涵蓋採渦輪增壓+48V輕油電之BMW 735 i Luxury、BMW 740 i Luxury 、 BMW 740 i Excellence，以及BMW i 7 x Drive60Luxury、i 7 x Drive60 Excellence二款純電豪車，試駕者為渦輪增壓+48V車款最頂級的BMW 740 i Excellence。

不得不說，對試駕七代BMW 7系列亢奮不已，因為除了試駕，還能感受屬於後座買家的真實體驗。以7系列之旗艦身價，BMW著意為七代樹立「豪華」的極致里程碑。創新的分離式智慧頭燈即結合SWAROVSKI水晶鑲嵌與光型變化，並原創賦予心跳律動般的HEARTBEAT方向燈，加上專屬飾光水箱罩，車頭很吸睛！強韌肩線透過經典C柱倒勾轉折展現力度十足的車身輪廓。駕駛者一靠近，車門自動迎賓開啟，有如貼身管家；新車還會記憶200公尺內回家路線，坐在車內看著試駕車確認車位後自動煞停、自動倒車停妥，感受了這輛BMW旗艦的神奇高科技！這套科技叫「記憶路徑停車輔助系統」，最多可記憶10組路線。

14.9吋螢幕營造層峰豪華 SWAROVSKI套件呈現精湛質感

試駕過程中，12.3吋數位儀錶因著內建AR擴增實境導航，前方路況和車況一目了然！而具360度環景輔助攝影功能之14.9吋觸控螢幕，則是特採更易讀的懸浮式曲面設計，加上更進化的iDrive8.0及BMW環繞光幕，進了座艙才是體驗極致豪華的開始。的確，iDrive旋鈕、引擎按鈕、音量控鍵、排檔撥桿、座椅調整鈕全屬SWAROVSKI水晶套件，甚至特採BMW Individual Merino真皮以及Bowers & Wilkins頂級音響，無論配件抑或配備，均是百分百的考究。

14.9吋懸浮式曲面觸控螢幕，配上進化的iDrive 8.0介面及BMW環繞光幕，進入座艙才是體驗極致豪華的開始。圖／于模珉

12.3吋虛擬數位儀錶透過內建之AR擴增實境導航，前方路況和車況一目了然。圖／于模珉 iDrive旋鈕、引擎按鈕、音量控鍵、排檔撥桿、座椅調整鈕均屬尊榮的SWAROVSKI水晶套件。圖／于模珉

豪華總裁座椅極致尊榮 懸浮劇院螢幕結合B&W音響

坐上BMW 740i Excellence始知身為後座買家的尊榮。3,215 mm長軸距就為營造買家導向的豪華總裁座椅，包括一體式腿托、通風加熱按摩功能、最高達42.5度椅背角度調整，以至水晶切割豪華中央扶手、豪華型四區恆溫空調乃至附動態燈光之Sky Lounge全景玻璃車頂，只有總裁一人獨享！想一覽世界政經現況嗎？車壇首創31.3吋懸浮式8K劇院螢幕搭配B&W沉浸式4D音響，也是總裁專屬！

一體式腿托、按摩、42.5度椅背調整、豪華四區恆溫乃至附動態燈光之全景玻璃車頂，全為豪華總裁座椅所準備。圖／于模珉 車內特採BMW Individual Merino真皮，圖中可見車門上的5.5吋後座專屬觸控螢幕。圖／于模珉

強勁動力優雅駕乘 整合後軸轉向操控犀利

動力搭載3.0升TwinPower Turbo汽油渦輪引擎，搭配48V輕油電，最大馬力381匹，53.0公斤米大扭力於1850rpm就可湧現峰值，0~100km/h加速僅需5.4秒！這次試駕四人同車，輕快流暢的動能輸出優雅至極，操控心隨意轉。BMW 7系列這次全面導入前後軸自動水平氣壓懸吊以及尖端的整合式後軸轉向系統，既可抑制路面顛簸，後輪角度更可依狀況調整角度以利轉向，有此細膩懸載加上強悍動力，要知道，只有極致動能和極致調校才可能配稱優雅二字。

強韌肩線透過經典C柱倒勾轉折，展現七代全新BMW 7系列力度十足的旗艦身型。圖／于模珉

基本規格表

車型 : 2023 BMW 740i Excellence

動力型式 : 直六 TwinPower Turbo 汽油渦輪增壓 +48V

引擎排量 : 2998c.c.

變速箱 : Steptronic 運動化 8 速手自排

最大馬力 : 381hp/5200rpm

最大扭力 : 53.0kgm/1850rpm

參考售價 : 638 萬元

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