試車報告》乘載掛帥傲氣商旅 TOWN ACE廂型車5人座自排TSS

TOYOTA旗下全新TOWN ACE廂型車以其絕佳賣相，10月下旬開放預訂短短兩月即接到逾5,000台訂單，允稱近年罕見上市前就爆紅的輕型商用車！車款涵蓋2人座手排、5人座手排、5人座自排、5人座自排TSS等四款，試駕車為最頂級之TOWN ACE廂型車5人座自排TSS款。

上次試過TOYOTA TOWN ACE小貨卡，這次對試駕全新TOWN ACE廂型車5人座TSS自排車款自是更充滿期待。車子開上公路，率先感受其動態表現。此車採用1.5升直四汽油引擎搭配4速自排，最大馬力97匹，扭力則達13.7公斤米，帶動這輛1315公斤車重廂型車輕鬆自如，第一感受是，變速箱快又直接，相當流暢，以此車前置引擎後輪驅動設定，特別後懸吊採用了有助行車穩定的拖桿式彈簧設計，在高速公路催上百公里時速甚是穩健，減震效果亦佳，堪稱商用、家用兩相宜。試駕車動力經過優化調校，加上又標配Start & Stop引擎自動啟閉系統，平均油耗可達15 km／L，遠勝同級車。別說自用，拿來當生財工具都划算。

在市區看著TOWN ACE廂型車側影，最可感受其雅致設計氣息。圖／于模珉

外觀配備比同級車優越 全車系標配LED頭尾燈和LED日行燈

開著TOWN ACE廂型車從高速公路轉進市區道路，接著開上空地，透過拍照空檔做細部審視。為了兼顧家用，在強化載貨需求同時也注重整體典雅設計，讓它兼有一定商旅風格，圍著車輛四周欣賞，怎麼瞧都覺得TOWN ACE廂型車好看也耐看。 配備也顯然比同級車優越，例如全車系一概標配LED頭／尾燈和 LED日行燈，LED的亮度高且又省電，夜間行車格外安全，跟傳統鹵素大燈相比，LED頭燈也較耐用；值得一提的是，試駕車特別標配AHB智慧型遠光燈自動切換系統，這個很便利的裝備，就連乘用車都未必標配呢。此外，試駕車也採用電動收折車側後視鏡，就連輪胎都配上了14吋雙色鋁合金鋼圈。

TOWN ACE廂型車全車系標配LED頭燈、尾燈和LED日行燈。圖／于模珉 試駕車採用電動收折車側後視鏡。圖／于模珉

大面積前擋造就開闊視野 駕駛座電動窗附one-touch和防夾功能

坐進TOWN ACE廂型車，看向車外，大面積擋風玻璃很討喜，讓前視視野超開闊，有利駕駛安全；控台整體配置和上次試的木床自排TSS款幾乎一致，包括所有控鍵乃至排檔座都很就手，位在駕駛座左側杯架下方的控制鍵中多了一組前門電動窗按鍵，其中駕駛座的尚附有one-touch和防夾功能，尤其onetouch有必要，太方便了。

大面積擋風玻璃讓前視視野超開闊；控台所有控鍵乃至排檔座都很就手。圖／于模珉

位在駕駛座左下控鍵中多了一組前門電動窗按鍵，其中駕駛座側尚附有one-touch和防夾功能。圖／于模珉 TOWN ACE廂型車5人座搭載專為台灣開發的吸頂式後座出風口，炎炎夏日讓後座乘客能有涼爽舒適感。圖／于模珉

雙前座具前後滑移與可調傾角功能 座艙控台連通式設計讓腿部空間變寬闊

TOWN ACE廂型車在乘坐設定上看得出很花心思，以雙前座來說，就特別提供前後滑移與可調傾角功能，使駕駛舒適度為之倍增！同時A柱都配有專屬扶手，上下車毫不費力；事實上，此車駕駛座艙中控台所採連通式設計也值得誇讚，如此非但讓腿部空間變很寬闊，對長途駕駛的舒適性也大有裨益。

側滑門與方正尾門均開口極大化 第二排座可快速收折有利多用途需求

TOWN ACE廂型車雙前座提供前後滑移與可調傾角功能，使駕駛舒適度為之倍增。圖／于模珉 5人座第二排座兼具拉桿式快速收折功能，可讓空間使用更靈活，滿足載人載物多種用途。圖／于模珉 TOWN ACE廂型車搭載兩邊側滑門，開口設計超大，從兩側進出都非常便捷。圖／于模珉

TOWN ACE廂型車搭載了兩邊側滑門，開口設計超大，從兩側進出都非常便捷，不論家人乘坐抑或搬運貨物也都暢通無阻；還有一「大」是，因此車係採方正上掀式尾門設計，後廂開口極大化，上下貨更為便利。試駕車屬5人座，第二排座椅特別賦予5／5分離設計，同時考量載貨需求，座椅兼具拉桿式快速收折功能，可以真正滿足載人載物多種用途。依據原廠測試，5人座載重量最高可達830公斤，傲視同級車。順帶說一下，偏重載貨需求的TOWN ACE廂型車2人座車型，靠著空間最大化設計，置物能耐更為強大，據原廠實測，載重量可上達880公斤，除了能輕易放進36個51cm長／34cm寬／35cm高的紙箱，更可一次承載8台27吋公路腳踏車，哇！當頭家的肯定超愛。

順帶一提TOWN ACE廂型車2人座係以載貨功能取勝，圖示它可一次承載8台27吋公路腳踏車。圖／于模珉 5人座搭載重量最高可達830公斤，傲視同級車。圖／于模珉

標配HAC上坡起步輔助超佛心 TSS主動安全防護傲視同級

試完TOWN ACE廂型車5人座自排TSS款，不得不發出一聲感嘆，新世代車種的安全性就連商用車都這般進化。試駕車的主被動安全配備也太完備了吧！除了全車系標配雙SRS氣囊，以及VSC車輛穩定控制、TRC循跡防滑控制、ABS、BAS煞車輔助、EBD煞車力道分配、BOS煞車優先、EBS緊急煞車警示、TPMS胎壓偵測警示等主動安全系統，5人座自排款還另配有HAC上坡起步輔助系統，真的超級佛心。試駕車還有個專屬驕傲是擁有先進的TSS主動安全防護系統，除了之前提到的智慧遠光燈自動切換系統，還另具有LDA車道偏離警示、前車駛離提醒、油門踏板誤踩抑制等系統，乃至附行人和自行車偵測之PCS預警式防護系統。此車的防護力，相信許多稍有年份的乘用車車主都會羨慕到流口水。好車看本質，相信TOYOTA TOWN ACE廂型車當定了王牌小商旅。

洋溢濃烈小商旅風格之TOWN ACE廂型車，好看也耐看。圖／于模珉

基本規格表

車型 : TOYOTA TOWN ACE 廂型車

引擎型式 : 直四汽油自然進氣

引擎排氣量 : 1496c.c.

變速箱 : 4 速自排

最大馬力 : 97ps／6000rpm

最大扭力 : 13.7kgm／4400rpm

汰舊換新價 : 56.9 萬元

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