慎防灰犀牛！數據思維成決勝點

疫情、貿易戰及烏俄戰爭等地緣政治衝擊，VUCA時代如何發展更具韌性的商業策略與團隊，成為企業最關切的議題。世界經濟論壇 (WEF) 發布《就業的未來》指出，2025年最具價值能力包含：「分析思維與創新能力」、「解決複雜問題」、「批判性思維和分析」等，而「數據思維」即為上述能力的重要基礎。

「希望種子國際企管顧問股份有限公司」創辦人林明樟一語道破：「數據思維是企業經營的底層邏輯！」食品公司CEO​​葛斯納（Louis V. Gerstner, Jr.）成功拯救岌岌可危 IBM 的故事，佐證掌握底層邏輯，將是發展正確策略的關鍵。

希望種子的超級數字力 掌握企業營運底層邏輯

從希望種子企管顧問服務占比來看，策略、佈局、併購等客製化內訓課程需求逐年增高，然萬變不離其宗，林明樟指出「數據」是永續經營的儀表板，「風險分為不可控與可控。國際局勢雖不可控，但企業可以數據做出理性分析，避免錯誤決策。」

林明樟曾擔任國際企業海外市場業務主管逾 10 年，經手數百億訂單，擅長以財報數字洞察商業模式及國際情勢。此番資歷造就希望種子的差異化：配合講師皆為一時之選，具備百億營運或上千人管理職實戰經歷；希望種子另一位要角徐沁平曾任職智榮文教基金會標竿學院營銷總監，教育培訓經驗十分豐富。

希望種子自有課程「超級數字力」堪稱海內外最多老闆競相推薦的財報分析課，幫助許多企業疫情間逆勢成長提早佈局；厚植數據力的團隊文化，有助迅速探究客戶本質問題，提供適切解決方案。

林明樟舉例，「管理」的意義是「發現問題後不要急著解決」，「應該先定義問題，是否對財報（公司營運成果）或對公司長遠佈局有重大影響？如果有，才需要去解決。因為每家企業一定都有問題，要不然所有的公司都是全球第一名，加上企業的時間與資源有限，必需將寶貴資源放在關鍵的問題點上，才能收滴水穿石之效。」

智慧製造的未來浪潮下，工業4.0、工廠自動化也是企業轉型的關注焦點。徐沁平指出，背後基礎仍是數據思維，「希望種子協助蠻多企業數據化管理應用，將過去的數據蒐集梳理成類似財報的資料，判斷過去資源有無浪費？並且預測短、中、長期趨勢。」

客製化解決方案 賦能團隊建立數據思維

強調「不是課上完就結束了」，希望種子特別重視「賦能」與「後續追蹤」。根據客戶需求整合出客製化解決方案，提供適合的工具、銷售模組，完整交付方法及步驟。確保培訓專案結束後，團隊能獨立產出策略開展目標與行動，並藉由數據表現來調整策略方向。

「態度和思維會影響行為，導致成效好壞。」多半企業偏重工具、流程步驟的硬實力，短期內雖有立竿見影之效，但希望種子仍期望從底層思維扎根，幫助客戶厚植企業經營的軟實力。

今年希望種子舉辦為期一年的「B2B銷售共好營」公益活動回饋超級數字力學員，聚集鮮乳坊、起士公爵、吳寶春麥方店、味覺的感動、勤工、物外、川寓設計、捷思整合行銷等 21 家知名企業老闆交流、共學，林明樟將 20 年積累的銷售實戰經驗及商業思維「講解、分解、再活用」，協助企業實際導入公司內部。

看見自己的知識經驗被各品牌的創辦人活用創造更多價值，林明樟感性分享創辦希望種子的初衷，台灣有 159 萬家中小企業，但多數欠缺資源，「教育是最簡單翻轉人生的方式，希望種子想運用與國際企業交流的經驗，協助中小企業升級，創造更多就業機會！」

想在劇烈變化環境中存活並持續壯大，必須擁有迅速回應市場、不斷調整的靈活思維。打造未來最有價值的能力，企業都該懂的底層邏輯：https://www.seedhopemj.com/