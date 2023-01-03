香草豬推出「金緻雙饗團圓組」年菜 健康、美味、無負擔受到貴婦喜愛

疫情趨緩也開放解封，睽違二年終於能與親友開心安心團圓。由於現代人講究健康、美味、無負擔食物，強調以肉品安全」風味獨特為理念的台灣頂級豬肉品牌－香草豬，近年來將標準再次提升，訴求減少添加的「真食物」。每年推出少添加系列年節限定組合，立即獲得廣大回響，完售後仍詢問度不斷。

精品級貴婦超市、米其林主廚指定選用品牌香草豬，2023年推出「金緻雙饗團圓組」年菜，包含香草豬黃金滷腿庫搭配香草豬金心獅子頭，歷經一年反覆調整工序、配方與無數次測試，使用天然香料與台灣頂級肉品香草豬，純手工製作、減鹽減油調味，能吃得到真正的肉香，完全訴求健康與美味，雙高標的讓重視健康消費者感到安心的新選擇。

台灣第一個於世界學術大會發表的香草豬，廣獲150多國學者專家和論文肯定。「香草」則是香草豬美味的核心，其中以廣為人知的鼠尾草、迷迭香、羅勒等歐式香草，搭配漢方中藥草而成為獨家香草配方飼料，可提高肉品保水度與彈性，提升風味，特別清香甘甜。香草豬為提供給消費者更高規格的安全肉品，每批肉品生產前皆須嚴格檢驗肝臟，保證100％無用藥，讓民眾食用美味安心的優質肉品。

香草豬總經理廖秀英表示，國際知名的精品豬肉包含西班牙伊比利豬、日本鹿兒島黑豬，而台灣香草豬肉質已媲美國際水準，未來期許能讓台灣頂級肉品在國際發光，且與更多國際品牌齊名，受到全球消費者的認同與喜愛，因此這不只是香草豬的目標，更有望能成為台灣之光。詳情可查詢香草豬安心、無負擔年菜：https://bit.ly/3BWwPXj