一鍋三饗無油煙 國際獲獎即食鍋開賣 饕客趨之若鶩

天冷吃鍋好時節，傳統火烤兩用鍋，常常油煙四竄，餐後衣服常充滿油垢味。兩年多前在韓國獲得發明大獎的「即食鍋」，強調熱源獨立分控且一鍋萬用，在疫情期間深獲民眾喜愛，還一度缺貨，為讓民眾品嘗美食又不受煙味影響，即食鍋發明人陳献楨與天成飯店集團合作，在板橋創辦｢天富即食鍋｣示範餐廳，一鍋三饗及一鍋萬用方便性，讓許多消費者趨之若鶩。

吃鍋是台灣人最愛的美食，為了解決喜愛火烤兩用鍋民眾的困擾，即食鍋發明人、富甲一方國際集團創辦人陳献楨秉持研究精神，耗資逾億元，再找到電子配線老師傅，經過萬餘次的測試，總於完成分控電磁爐，讓即食鍋的功能更臻完善。

陳献楨說，COVID-19爆發前的最後一次國際發明展，2019年在韓國首爾登場，代表台灣參賽的｢即食鍋｣，在世界數十國一千餘件發明品中勇奪大會首獎！他表示，即食鍋改良傳統圓形火烤兩用鍋為前後方鍋，改良熱源為前後鍋獨立分控，用哪鍋就開哪鍋，不互相干擾，甚至利用鍋緣層疊蒸盤或蒸籠，加上前後弧形鍋蓋讓蒸氣循環加熱，一鍋多用，經濟節能又環保。他指出，搭配各式配件，一鍋包辦鐵板燒、蒸鍋與涮煮等功能。目前分別在鍋身造型、加熱系統、無孔防燙鍋蓋、蒸盤、蒸籠、防燙鍋身等配件，擁有27國一百餘項10至25年專利保護。

在COVID-19初期推家用型即食鍋，因為疫情關係，掀起一波搶購即食鍋的熱潮，創下知名電商新品上市三天就斷貨紀錄。為造福廣大消費者，商用即食鍋專利分控電磁爐在今年取得經濟部商檢局的認證通過。在天成飯店集團總裁張茂松與陳献楨「強強聯手」，盼為台灣未來之鍋類餐飲市場開創新藍海，｢天成｣與｢富甲｣結合為「天富即食鍋」。許多消費者聞香而來，甚至門口大排長龍，讓陳献楨付出的心血，得到實質的回饋。

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