2022亞洲插畫藝術博覽會圓滿落幕

2022 STAART亞洲插畫藝術博覽會於高雄的承億酒店驚艷亮相，並在充滿聖誕歡慶氛圍的2022年12月25日圓滿閉幕。首屆展會由藝術總監顏寧志帶領專業策展團隊協作，在12月22日至25日展覽期間共規劃7個樓層、40個藝術客房的策展空間，邀請90位來自亞洲各國及台灣的專業插畫藝術家、呈獻超過500件作品，並精心推出5場陣容堅強的專業插畫藝術家與新手藏家論壇，為所有喜愛插畫創作的參展藝術家和觀眾創造一個互動與交流的平台。



三金設計師王宗欣帶來以孩子成長為主題的系列創作。業者/提供

為期四天的全新藝術博覽會共吸引逾5,000名訪客入場觀賞，其中包含重磅藝術收藏家、藝術機構代表、和大力支持高雄城市藝文活動的各方幕後推手。包含立委趙天麟、高雄市政府觀光局副局長孫春良、高雄市政府文化局王文翠、台新銀行文化藝術基金會董事長鄭家鐘、高雄市立美術館展覽部主任曾芳玲與策展人崔綵珊、藝術家紀嘉華、海通國際物流負責人郭又嘉、華偉漁業集團總經理賴文華、弘力建設/晨均建設總經理涂麗雅、Coolwallet執行長歐仕邁、大河美術負責人洪瑞鎰與藝術總監洪曼媛、路易莎象山藝文中心主理人Jacky.y.Chen、 YEH SUN Collection創辦人陳志豪、粹緹創辦人袁理恩、Altopia創辦人賴銘陽等。

以300至3000美金為主要銷售金額區段的首屆亞洲插畫藝博，總購藏金額超過12萬美金。藝術總監顏寧志表示：「創建一個以插畫藝術為主題、扶植更多卓越藝術家走向國際化收藏市場的藝博會，其實是我幾年前就開始的構想，但這來自骨子裡藝術性格的浪漫，幸而有商業夥伴的支持才能實踐。

今年的STAART成功地展示了插畫藝術『縮短溝通距離』的奇妙特質，我們看見藝術家們到彼此的客房串門子交流、觀摩交流創作的概念和挑戰；年齡層分佈極廣的觀展民眾好奇地穿梭各樓層探訪，近距離聆聽藝術家分享創作理念，再從自己的經驗中找到共鳴之處深入對談；還有許多藝術收藏家就像是低調的NBA星探一般，和畫廊主交換觀展心得，也深入產學合作的校園新秀展間尋找潛力作品；首次以藝術家身份參展的媒體傳達設計、美術、書畫學系的同學們，興奮地實際體驗從介紹作品到簽約成交的所有過程；這些活力與熱情讓我們不但對明後年的展會充滿信心，更有繼續優化各種展覽體驗和服務的責任感。」



亞洲插畫藝術博覽會精心五場舉辦插畫藝術專業論壇 。業者/提供

「承億集團」創辦人暨董事長戴俊郎表示：「在首屆的展會中，我們不但見證到策展團隊的積極努力，也對亞洲插畫藝術家蓬勃的創作能量印象深刻，未來承億集團也將熱情支持年輕藝術家，走向更大的國際收藏市場。」



首度以插畫藝術家身份參展藝博會，並以飯店為背景構思一系列與自身睡眠經驗有關作品的消極男子，展間陳列的畫作幾乎銷售一空，「老實說銷售狀況遠超過我的預期，沒想到我覺得任性又自我的創作能和這麼多人產生共鳴，觀眾所反饋的觀點甚至提供更多元的作品詮釋，對創作者來說是很大的驚喜。」今年大二的實踐媒體傳達設計學系的藝術家周郁喬、高士涵，都在展會中遇到伯樂售出了自己的創作，「在藝術創作的道路上中常常缺乏自信，充滿自我懷疑，看見作品獲得藏家支持購藏好像打了一劑強心針，讓我更有勇氣和力量繼續堅持創作、迎向每一個挑戰！」



畫廊董事長林美伸和總監曾國良，則是透過本次的參展，發現畫廊與專業策展團隊展開進一步商業合作的可能性，對於顏寧志所帶領，俱執行新光三越、誠品集團、老爺行旅、福容飯店藝術策展專案的策展團隊、和長期積累的商業資源表達高度興趣，以展開積極的討論與接洽。

2022亞洲插畫藝術博覽會會場照片。業者/提供

顏寧志對此表示樂見其成，「我們看見插畫藝術將是繼塗鴉和街頭潮流之後當代藝術的另一個新浪潮，開啟藝術收藏的新紀元，此外，從近年插畫藝術與高端精品時尚品牌跨界合作，如GUCCI與「馬來饃」、「鄒駿昇」推出Line貼圖，DIOR與美國藝術家Kenny Scharf合作服裝設計、LOUIS VUITTON和 Vogue 前任創意總監暨插畫家 Grace Coddington 推出聯名配件等，都能發現插畫藝術與商業緊密結合大勢所趨，而今年展會中也看見LOUIS VUITTON、BOTTEGA VENETA、VOGUE的台灣分公司相關窗口現身參觀，瞭解台灣插畫藝術家的發展與脈動情報，成功吸引產業重要人士的關注，創造更多商業媒合契機，是首屆亞洲插畫藝術博覽會令人驚喜的重大成果。」

