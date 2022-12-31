搶跨年狂歡商機 萊爾富祭禦寒小物及多項快閃優惠最低5折起

迎接跨年，萊爾富全面備戰搶攻跨年倒數商機，為便利前往觀賞煙火民眾能順暢進出門市購物，鄰近台北市政府的北市信彩店於今(31)日上午10時拆除大門、櫥窗玻璃、冰箱門，同時增加10倍人力支援，節省民眾排隊結帳時間。

迎跨年商機，萊爾富因應跨年人潮，於北市信彩店31日上午10時拆除大門、櫥窗玻璃、冰箱門應戰。圖／萊爾富提供

另還祭出跨年熬夜狂歡必備提神飲品咖啡優惠，31日至2023年1月2日於Hi-Life VIP APP內的「整買零取」專區推出大杯系列特濃美式咖啡30杯或特濃拿鐵咖啡25杯，不限冰熱只要888元，象徵迎接2023年的運勢「發發發」，幫民眾提神、暖心迎新年。

跨年熬夜狂歡必備，萊爾富整買零取推出特濃美式30杯或特濃拿鐵25杯只要888元。圖／萊爾富提供

迎接年末重頭戲「跨年狂歡之夜」，萊爾富門市也積極迎戰，增加10倍商品備貨量應戰，即日起至2023年3月7日止推出多項禦寒小物優惠，如Hi-Life Original小樂寶手握式暖暖包、14小時貼式暖暖包、S.RR熔炎12時手握式瞬熱暖暖包，任選2件8折優惠，還有多入組暖暖包；另外購買指定蓄熱衣，2023年3月21日前享單件特價199元，還販售數十款雨衣、傘具供民眾選購；2023年1月3日前還推出跨年限定快閃優惠，為跨年活動民眾做好萬全準備，開心歡度跨年夜。

搶攻跨年倒數商機，萊爾富門市祭出多項跨年快閃優惠，最低5折起。圖／萊爾富提供

而咖啡和熱食向來是跨年民眾最青睞購買的品項，如現煮咖啡、茶葉蛋、關東煮、熱狗、飯糰、麵包、瓶裝水，每年都大賣，還有狂歡必備的休閒零嘴、飲品、酒品等商品，相較平日皆有逾十倍成長；另外如雨具、暖暖包、蓄熱衣可達平日銷量的70倍。

看好跨年、元旦三天連假，萊爾富推出多項優惠吸客，1月10日前購買指定元氣早餐組合，享合購價49元起；同一期間， Hi-Life VIP APP內的「萊玩遊戲」提供會員每人每日參與次數無上限的「豪華刮刮樂」遊戲，有機會刮中34,200元的1年份漢堡、近5千元1個月份早午餐和5千元的100杯咖啡等超值大獎，讓會員在新的一年博好運。

萊爾富繼去年推出QMI年度限定兩款「Snoopy漫步太空」與「心動KITTY」溫感變色防護口罩，以專利溫感設計，透過說話與呼吸的溫度傳遞，呈現「變色」元素，成為去年跨年趴熱銷時尚穿戴酷炫配件。今年再推出獨家酷炫跨年小物-感應會發光的「萊點元氣LED造型厚卡一卡通」預購活動，即日起至2023年1月10日，於Hi-Life VIP APP內點數兌換「加價兌換」專區，使用400 Hi點加299元，即可換購乙張，限量2,800張，兌完為止。同一期間，「萊玩遊戲」也推出「2023萊啦!」轉盤遊戲，提供會員每日可免費遊玩乙次，總獎項數更高達200萬組。

(禁止酒駕‧飲酒過量有害健康)