2022富邦長春公開賽 蔡啟煌奪冠

TSPGA台灣長春職業高爾夫巡迴賽全年獎金最高的壓軸大賽–2022富邦長春公開賽，今(30)日最後一輪決賽一般長春組與超級長春組廝殺激烈，闊別台灣高壇五年多的老淡水地主好手蔡啟煌，後九洞表現有如神助，利用連續四隻小鳥甩開原本領先的旅日名將盧建順，終場以69桿演出逆轉秀，並以低於標準桿3桿的213桿總桿、8桿的差距擊敗盧建順穿上冠軍藍夾克，捧回個人十年以來首座高球比賽冠軍。

今天在一般長春選手方面，領先組蔡啟煌與盧建順前九洞短兵交鋒，盧建順在第四、第五兩洞連射2鳥，一舉躍升領先榜首，前九洞大多時間保有兩桿的領先優勢。

蔡啟煌後9洞演出逆轉秀，最終穿上冠軍藍夾克，捧走自己十年來的首座冠軍獎盃。 圖／業者提供

孰料比賽進入後九洞頓時風雲變色，盧建順從第十洞起連續三洞出狀況，吞下了柏忌-雙柏忌-柏忌；反觀蔡啟煌連續四洞抓下4隻小鳥，兩人在短短的四洞內出現戲劇化的8桿落差，蔡啟煌也從落後2桿變成領先6桿，最後幾洞進入「巡航模式」，輕鬆摘下冠軍。

巧合的是，近十年都在中國大陸從事照明工程的蔡啟煌，2002年與2012年都在他的主場老淡水球場摘下三商盃名人賽冠軍與代表冠軍的綠夾克，今天他在睽違十年後再度於舊地擁抱冠軍獎盃後半開玩笑地表示「希望明年大會還會邀請我回來打球！」

蔡啟煌表示前九洞盧建順打得相當好，他自己的推桿雖然沒有很準，但桿數並沒有落後太多，第十洞起他的推桿突然找到「準星」，一口氣連續推進4記博蒂推桿；反觀盧建順第十洞一開始就吞下柏忌，第十一洞第二桿雖然處理得很漂亮、卻因運氣不佳小白球下水，苦吞雙柏忌，讓他接下來無力反攻，最終無奈地以77桿收尾，三輪總桿221桿，名列第二；同組的呂文德(59)則以223桿，排名第三。

盧建順賽後表示第十洞他看到蔡啟煌灌進30呎的高難度長推桿後，就感覺氣勢開始逆轉，「第十一洞我又下水，就知道今天不太妙。」蔡啟煌則表示前九洞盧老師好像「一座很難超越的泰山」，一直到打完第十一洞後心情才比較篤定。

詹旺根最後以兩回合154桿總桿，贏得超級長春組冠軍。 圖／業者提供

63歲的盧建順今年有一半時間都在東瀛征戰日本長春巡迴賽，他計劃明年返回台灣發展，一方面繼續參加比賽，同時也要投入培養年輕新秀，初步將鎖定幾個十歲出頭的小朋友，「希望能訓練出比我盧建順更強的選手！」

超級長春組方面，打完第一輪以76桿取得一桿領先優勢的詹旺根，今天前九洞(球場的後九洞)與82歲的國寶級老將謝敏男一路僵持不下。詹旺根來到球場的第一洞利用切桿進洞抓下關鍵博蒂，隨後於第五洞再利用鐵桿精準地把球放到洞口，再進帳一隻小鳥後終於突破重圍，最後以78桿成績繳卡，終場以兩回合總桿154桿拿下冠軍。比他整整大上17歲的謝敏男儘管最後三洞吞下兩個雙柏忌，但仍然奮力擊出81桿，連續兩天打出「同齡同桿」，賽後更把兩萬元獎金捐給台灣長春職業高爾夫協會作為發展基金。

另一方面，由富邦金控贊助的高三業餘好手陳季群，今天表現相當犀利、鐵桿得心應手，一共抓下8隻小鳥、只有3記柏忌，最後繳出三天下來全場最佳的67桿，不但再度打破個人在老淡水球場18洞最佳紀錄，最後也以三回合209桿總桿(-7)，在業餘組稱霸。值得一提的是，同樣由富邦金控贊助的陳佑宇今天也靠6鳥、1柏忌擊出67桿佳績，並以217桿拿下業餘組亞軍。

已經取得明年美國休士頓大學入學資格的陳季群表示，他對於自己本週的整體表現相當滿意，而連續四天與長春職業好手呂文德(52)同組也讓他收穫良多，他也不時針對球桿的選擇與風向的判斷向呂老師請教。休士頓大學美洲獅(Cougars)高球隊是美國大學NCAA聯賽中的知名高球勁旅，曾經培育出包括前世界球王佛度(Nick Faldo)與世界排名第一的卡波斯(Fred Couples)等高球巨星，陳季群表示，相當期待能在休士頓大學深造，讓自己的球技更上層樓。

今年「富邦長春公開賽」除特別為冠軍選手訂製藍色夾克，作為榮耀的象徵紀念外，獎盃也特別以永續循環概念選材並進行設計，其中長春賽冠軍獎盃以再生大理石為材質，青少年冠軍獎盃使用水庫淤泥改質樂土製作，而超級長春組冠軍獎盃則以退役材料「電線杆木橫擔」再利用製作而成，象徵我們超級長春組65歲以上退而不休、持續揮出精彩佳績。

