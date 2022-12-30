New Kuga 23年式上市首月訂單突破1,500張 2月起國產車系預計調漲2至3萬元

甫於12月推出的New Ford Kuga 23年式，以優勢產品力獲消費者肯定，上市首月即接獲1,500張訂單！首度在台導入與歐洲同規的義式工藝精品車型Vignale，更是佳評如潮，供不應求。但隨著全球大環境劇烈變動，在反映原物料運輸成本與匯率等影響因素，福特六和將自2023年2月1日起，針對國產車系之新領牌車輛調整售價，預計調漲2至3萬元，有意選購新車消費者可得把握時機了。

為了回饋買家支持，福特六和推出限時優惠，2023年1月1日至1月31日，凡入主New Ford Focus ST-Line Lommel X 或New Ford Kuga ST-Line X，即具備OMEGA Speedmaster登月錶(價值237,000) 抽獎資格。此外，新車「限時3萬開回家」優惠專案好評再延續，消費者只要首付3萬元，即可以首年月付5,888元方式入主New Ford Focus及Focus Active，並再加贈乙式車險。至於Ford舊車主換購New Ford Focus或Focus Active，更可享5年原廠保固專屬優惠！