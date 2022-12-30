配備升級 NEW MAZDA6車價維持不變 NEW MAZDA CX-9 SE以更易入手車款進化上市

在車界一片喊漲聲中，台灣馬自達今天(12/29)宣布推出NEW MAZDA6與NEW MAZDA CX-9 SE。其中NEW MAZDA6全車系升級全速域巡航模式車道維持輔助系統(CTS)、無線充電、無線Apple CarPlay等配備，但車價維持不變！而瞄準七人座消費者需求，NEW MAZDA CX-9 SE則是強調更易入手優勢。售價部分，NEW MAZDA6為121.9萬起；NEW MAZDA CX-9 SE則是149.9萬起。

NEW MAZDA CX-9 SE以149.9萬起售價正式接單。 圖／業者提供

據台灣馬自達表示，NEW MAZDA6 SEDAN/ WAGON售價及車型編成皆維持不變。有關全車系升級標配之CTS全速域巡航模式車道維持輔助系統，可於時速0至145公里以內作動，系統可依駕駛設定的目標車速與車距巡航，將車輛維持於車道中央，讓駕乘者更加自在安心。NEW MAZDA6除了全面升級無線充電裝置與無線Apple CarPlay，還搭配具有11支揚聲器的 BOSE環繞音響，營造劇院級感官饗宴。NEW MAZDA6車系編成與正式售價分別為: NEW MAZDA6 SEDAN 20S Signature 124.9萬、NEW MAZDA6 WAGON 20S Premium 121.9萬、NEW MAZDA6 WAGON 25S Signature 132.9萬。

NEW MAZDA CX-9 SE這次係新增25T 2WD Premium SE全新車型，配備主動車距控制巡航系統(MRCC)、車道偏移防止系統(LAS)及主動式盲點偵測系統(BSM)。NEW MAZDA CX-9 SE車系編成與正式售價分別為: 25T 2WD Touring SE 149.9萬、25T 2WD Premium SE 169.9萬、25T 2WD Premium SE-Captain Seat 171.9 萬。而配置i-ACTIV AWD智慧四驅、雙開啟模式電動天窗與 Nappa皮椅之25T AWD Signature SE與25T AWD Signature SE-Captain Seat售價則各為183.5萬及187.9 萬。值得一提的是，既有車型售價甚至逆勢調降最高達5萬元。